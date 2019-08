Napoli | respinto il ricorso presentato dalla donna incinta multata sul bus

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 20 agosto 2019) Federica, giovanenapoletana di 28 anni al nono mese di gravidanza, stava passeggiando sui colli Aminei nella suaquando i dolori di un parto imminente hanno cominciato a farsi sentire. In preda alla confusione ed alle fitte, la ragazza ha visto passare l'autobus diretto proprio al vicino ospedale ed è salita per raggiungere il luogo che avrebbe potuto darle il conforto ed il giusto aiuto. Federica, in quel momento, non ha pensato di acquistare un biglietto per la corsa sul mezzo pubblico della Anm (Azienda napoletana di mobilità). Dopo solo una fermata è salito il controllore e, constatando che lafosse sprovvista di biglietto, le ha verbalizzato una multa da 71€....

