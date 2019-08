Muore a 17 anni dopo dimissioni da ospedale | aveva febbre alta | disposta l' autopsia

Catania - muratore di 46 anni cade da una scala e Muore dopo un volo di sei metri : Paolo Maio, 46 anni, è scivolato da una scala mentre eseguiva dei lavori edili. Lascia la moglie e due figli piccoli. L'incidente è avvenuto davanti alla sua abitazione.Continua a leggere

Bimba di due anni Muore soffocata da un boccone a tavola con i genitori : i numeri del soffocamento in Italia sono in aumento : Era a tavola con i genitori, quando all’improvviso un pezzo di cibo le ha ostruito le vie respiratorie. Poi la corsa in ospedale, le cure, l’agonia. La piccola, di soli due anni, è morta dopo quattro giorni di coma. La tragedia è accaduta lo scorso 12 agosto. La Bimba stava mangiando tranquillamente quando un boccone le è andato di traverso e ha smesso di respirare, ha iniziato a tossire, stava soffocando. All’ospedale Regina ...

Tragedia in vacanza. Antonio - 21 anni - cade in mare e Muore annegato : Dramma a Mykonos, isola greca fra le preferite dai turisti italiani: Antonio Borrelli, 22 anni, residente a Napoli, nella zona Orientale, è morto mentre era in vacanza con gli amici. Da quanto si apprende, il giovane era in mare su un acquascooter quando ha accusato un malore ed è annegato. Sulla morte del 22enne indagano le autorità greche. Un giovane turista italiano è morto mentre era in vacanza a Mykonos, in Grecia. Antonio Borrelli, 21 anni ...

Cesenatico - tragico schianto in motorino : Ledio Muore a 19 anni mentre va al lavoro : Era uscito di casa in mattinata e di stava recando al lavoro in motorino così come faceva tutti i giorni da qualche tempo ma un tragico destino ha voluto che non arrivasse mai più a destinazione fermandolo per sempre su un pezzo di asfalto. Il 19enne Ledio Cerriku è morto tragicamente lunedì mattina a seguito di un drammatico incidente stradale a Cesenatico, sulla riviera Romagnola. Il dramma si è consumato intorno alle 9.30, quando il giovane, ...

Tragico schianto in scooter - addio a una promessa del calcio : Pietro Muore a 15 anni : L'incidente stradale a Praiano, in Costiera Amalfitana. Pietro Villani era un promettente portiere. Altro grave incidente...

Padre 34enne Muore investito da auto pirata. Salvo il figlio di 6 anni : A Castel Volturno (Napoli) un giovane Padre è stato travolto e ucciso da un'auto pirata. Il figlio di 6 anni è Salvo per miracolo. Passeggiava con il figlio di 6 anni ed è stato ucciso da un'auto pirata. Così, Giorgio Galiero, 34 anni, ha perso la vita verso le ore 20.30 di sabato 17 agosto.\\ È accaduto ieri sera, a Castel Volturno, in provincia di Napoli. Il trentaquatrenne era in giro per la piccola località balneare con la sua ...

34enne travolto da un'auto Muore davanti al figlio di 6 anni : Giorgio Galiero, 34 anni, stava passeggiando insieme al figlio di 6 anni in via delle Acacie, località di Pinetamare, Castel Volturno, quando un’auto a tutta velocità l’ha travolto e ucciso. Il bambino, invece, è rimasto illeso e scrive il Corriere della Sera è corso in lacrime a casa per dare l’allarme. Ma per il padre non c’è stato nulla da fare, nonostante l’intervento del ...

Metaponto - mamma 26enne Muore annegata davanti alla figlioletta di 6 anni : È morta annegata mentre faceva il bagno in mare con la figlia: tragedia nelle acque di Metaponto, in provincia di Matera, dove la mattina del 17 agosto una donna di 26 anni è morta nonostante i soccorsi. La vittima è Fatjona Kallmi, 26enne di origini dell'Est che viveva con il marito e due figli a Toritto, in provincia di Bari. Sabato mattina la donna è morta in mare intorno alle ore 11 davanti al lido "La Chimera", nel mar Ionio.\\Ancora non si ...

Perde l’appiglio mentre scende dalla montagna : Sonia precipita e Muore a 41 anni : Sonia Bof – un'esperta alpinista di 41 anni di Lentiai, in provincia di Belluno, ha perso la vita mercoledì mentre affrontava un'escursione sulle Alpi; le montagne che da sempre sono state la sua grande passione, le sono state questa volta fatali. La donna ha fatto un volo di oltre centro metri e per lei non c’è stato nulla da fare. Il drammatico incidente è avvenuto mercoledì intorno all’una e mezza del pomeriggio. L'alpinista – ...