Migranti | Open Arms | ‘chi non vede situazione insostenibile incapace di provare empatia’

Migranti : nuova evacuazione medica da Open Arms - in nove lasciano la nave : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – nuova evacuazione medica dalla Open Arms, dove poco prima di mezzanotte in nove hanno lasciato la nave della ong. I Migranti sono stati portati a terra da una motovedetta della Guardia Costiera che li ha portati sul molo Favaloro. Due dei nove naufraghi sbarcati dalla Open Arms sono stati ricoverati nel Poliambulatorio per accertamenti. Si tratta di un uomo con un aritmia cardiaca e una donna con un ...

Open Arms - l’annuncio di Toninelli : «Portiamo noi i Migranti in Spagna» : L’Ong disponibile al trasferimento dei migranti a Minorca ma non c’è accordo sulle modalità. Poco prima di mezzanotte 8 naufraghi sono scesi per motivi di salute. A bordo restano 99 persone

Open Arms - Toninelli cede : Portiamo noi i Migranti in Spagna : La Guardia Costiera accompagnerà i 107 migranti nel porto iberico. Poi Toninelli si rivolge alla Spagna: "Via la bandiera alla ong". La vicenda della Open Arms si fa sempre più intricata. Perché se da una parte Matteo Salvini continua a ribadire che i porti italiani restano chiusi e dall'altra Giuseppe Conte ha fatto sbarcare i minori - che poi non erano tutti minori - a bordo dell'imbarcazione, ora ci mette del suo il ministro ...

Open Arms - Toninelli offre navi della Guardia Costiera per portare i Migranti in Spagna : “Ma Madrid tolga la bandiera a imbarcazione ong” : Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, offre le navi della Guardia Costiera italiana per trasportare i 107 migranti a bordo della Open Arms in un qualsiasi porto spagnolo offerto dal governo di Madrid. La proposta del Cinque Stelle arriva dopo che l’esecutivo di Pedro Sanchez ha offerto prima il porto di Algeciras, giudicato troppo distante, e poi quello di Minorca, con l’equipaggio della ong che, però, ha fatto sapere che le ...

Migranti : Alarm Phone teme una strage. Open Arms propone a Italia e Spagna aerei e traghetti per il trasferimento : Testimoni parlano di oltre 100 persone a bordo di una barca capovolta davanti alla Libia. Con destinazione Maiorca o Minorca, ancora non si sa come toccheranno la terraferma i 107 salvati dalla ong catalana

Open Arms disponibile ad accettare il piano di trasferire i Migranti in Spagna. Ipotesi navi militari : Salvini ribadisce il suo no all’attracco a Lampedusa. La ong: Italia e Spagna si assumano la responsabilità e diano i mezzi per lo sbarco a Minorca

Il paradosso di Open Arms : non c'è alcun atto che vieta lo sbarco dei Migranti : “Chi ha disposto il divieto allo sbarco dei migranti? Con quale atto? Sulla base di quale legge?”. Gianfranco Schiavone, vicepresidente dell’Associazione per gli studi giuridici sull’Immigrazione, delinea per la ong Open Arms uno scenario molto simile a quello della Diciotti di un anno fa. Anche in

Migranti : Open Arms - 'trasferire naufraghi in aereo in Spagna' : Palermo, 19 ago. (AdnKronos) - Ok al trasferimento dei Migranti a bordo della Open Arms fino in Spagna ma solo a bordo di un aereo. E' quanto chiede il capo missione di Open Arma Riccardo Gatti che, parlando con i cronisti sul molo di Lampedusa, ha detto: "Per dare dignità ai naufraghi potrebbero tr

