La Lega conosce il mandante | A Bruxelles ci volevano far fuori da luglio

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 20 agosto 2019) Adesso nellalo ammettono proprio: “Aabbiamo capito checi volevadal Governo”. Da lì è nato tutto: il no a Ursula von der Leyen presidente della Commissione europea, le distanze dal M5s inserito in un nuovo corso europeista, la scelta di Matteo Salvini di aprire la crisi di governo ad agosto. “Se fossimo rimasti al governo, a ottobre ci avrebbero massacrato con la procedura per debito”. Nei corridoi del Senato, subito dopo le comunicazioni di Giuseppe Conte in aula, le accuse a Salvini e l’annuncio del premier di rassegnare le dimissioni, il ministro leghista agli Affari Europei Lorenzo Fontana si dice “sollevato”. L’anno scorso, al tempo delle trattative con i pentastellati, era tra i più scettici sulla formazione del governo gialloverde: “Con l’Europa come facciamo?”, ...

