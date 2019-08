Incendio Roma | vasto rogo di sterpaglie in via della Pisana

Incendio Faenza - controlli Arpae Emilia-Romagna : esclusi gli effetti sulla salute : Risultano “al di sotto dei valori di legge della qualita’ dell’aria” gli idrocarburi policiclici aromatici e i metalli; le diossine “su valori tipici a situazioni di Incendio con presenza molto contenuta delle forme ad alta tossicita’ (circa 1%)” e si “possono escludere effetti acuti sulla salute”. E’ quanto emerge – spiegano l’Arpae e l’Ausl Romagna in una nota ...

Egitto : auto contromano provoca esplosione e Incendio all’Istituto per il cancro - 19 morti : Un’esplosione si è verificata al Cairo in Egitto, all’ospedale che ospita l’Istituto nazionale per il cancro: a provocarlo è stata un’automobile lanciatasi contromano ad alta velocità che nell’impatto con altre vetture ha scatenato le fiamme. Il bilancio al momento è di 19 morti e 30 feriti. Il portavoce del Ministero della Salute ha spiegato che l’incendio ha interessato gran parte ...

Egitto : auto contromano provoca esplosione e Incendio all’Istituto per il cancro : Un’esplosione si è verificata al Cairo in Egitto, all’ospedale che ospita l’Istituto nazionale per il cancro: a provocarlo è stata un’automobile lanciatasi contromano ad alta velocità che nell’impatto con altre vetture ha scatenato le fiamme. Il bilancio al momento è di 19 morti e 30 feriti. Il portavoce del Ministero della Salute ha spiegato che l’incendio ha interessato gran parte ...

Incendio in un appartamento al Collatino a Roma : Per un Incendio in un palazzo di via Crocco 12, nel quartiere Romano di Collatino, i condomini, tra cui alcuni minori, hanno dovuto lasciare lo stabile. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, la Polizia locale di Roma Capitale. L'appartamento divorato dalle fiamme si trova al terzo piano ed è andato completamente distrutto.

Roma - Incendio in una discarica abusiva - aria irrespirabile nella zona Nord-est. Cittadini spaventati - si barricano in casa - rabbia e proteste sui social : Un odore acre fortissimo. Una colonna di fumo che in breve tempo ha avvolto buona parte del quadrante nord est della città. Sono momenti di rabbia e di difficoltà per gli abitanti di...

Incendio discarica abusiva a Roma nord : nuvola di fumo nero e denso : Roma – Incendio la scorsa notte a Roma, nel quadrante nord, tra i quartieri Montesacro e Colli Aniene. Una nuvola di fumo nero e denso si e’ sprigionata in prossimita’ della via Salaria e nella zona si e’ diffuso un odore acre: ad andare in fiamme, infatti, una discarica abusiva sull’Aniene. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. Si indaga per capire le cause e i responsabili del ...

Roma - Incendio in una discaica abusiva - aria irrespirabile nella zona Nord-est. Cittadini spaventati - si barricano in casa - rabbia e proteste sui social : Un odore acre fortissimo. Una colonna di fumo che in breve tempo ha avvolto buona parte del quadrante nord est della città. Sono momenti di rabbia e di difficoltà per gli abitanti di...

Treni - Incendio tratta Roma-Firenze : si segue la pista anarchica : Un brutto incendio, di natura dolosa, si è verificato questa mattina nei pressi di Rovezzano, sulla tratta ferroviaria Roma - Firenze, dove è andata a fuoco una cabina dell'alta velocità. Secondo le prime indiscrezioni che trapelano dagli inquirenti, l'incendio potrebbe essere stato appiccato da alcuni esponenti anarchici: il gesto potrebbe sarebbe collegato da alcuni importanti eventi che si dovevano tenere in giornata nel capoluogo toscano, in ...

Incendio ferrovia Roma-Firenze oggi 22 luglio : ritardo treni - cos’è successo : Incendio ferrovia Roma-Firenze oggi 22 luglio: ritardo treni, cos’è successo Un Incendio lungo la ferrovia Roma Firenze ha paralizzato il traffico ferroviario questa mattina presto, lunedì 22 luglio, fin dalle 5 del mattino. Più precisamente è stato sospeso il tratto Rovezzano-Campo di Marte, ma solo a partire dalle 8, e quindi circa 3 ore più tardi, il traffico è ripartito. Sullo stop ci si è subito chiesto quali fossero le cause, e stando ...

Roma - stazione Termini nel caos per l’Incendio a Firenze. Code agli sportelli informativi : Giornata di caos e disagi per i viaggiatori dei treni Alta velocità, a causa di un incendio doloso scoppiato a Firenze, che ha portato alla sospensione della circolazione ferroviaria fra Roma e il capoluogo toscano. Si segnalano ritardi fino a quattro ore per i treni dell’alta velocità in partenza da Milano per il sud. Nelle stazioni, i punti informativi sono presi d’assalto. E se la circolazione è ripartita, le ripercussioni si ...

Roma - stazione Termini nel caos per l’Incendio a Firenze : ritardi e cancellazioni. Code agli sportelli informativi : Giornata di caos e disagi per i viaggiatori dei treni Alta velocità, a causa di un incendio doloso scoppiato a Firenze, che ha portato alla sospensione della circolazione ferroviaria fra Roma e il capoluogo toscano. Si segnalano ritardi fino a quattro ore per i treni dell’alta velocità in partenza da Milano per il sud. Nelle stazioni, i punti informativi sono presi d’assalto. E se la circolazione è ripartita, le ripercussioni si ...

Caos treni tra Roma e Firenze Ritardi fino a 4 ore per Incendio a cabina elettrica Le Ferrovie : atto doloso|Video : A fuoco una cabina dell’Alta velocità: «atto doloso». Rfi sospende la circolazione per tre ore: Ritardi e disagi. Cancellati 25 treni alta velocità di trenitalia e Italo

Caos treni tra Roma e Firenze Ritardi fino a 4 ore per Incendio a cabina elettrica «Forse doloso»|Video : A fuoco una cabina dell’Alta velocità: «Atto doloso». Rfi sospende la circolazione per tre ore: Ritardi e disagi. Cancellati 25 treni alta velocità di trenitalia e Italo

Treni nel caos sulla Milano-Roma-Napoli : ritardi fino a 4 ore - a fuoco cabina elettrica. Ferrovie : «Incendio doloso» : Treni nel caos dall'alba di oggi in Italia, in particolare sulla linea Milano-Roma-Napoli: fino a quattro ore di ritardo per i convogli dopo la sospensione del traffico a causa di un incendio che...