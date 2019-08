Governo : Presidente Ars - ‘da Conte discorso da vero uomo delle istituzioni’ : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) – “Non avevo mai seguito con così tanto interesse un intervento del Presidente Giuseppe Conte e nonostante ci siano alcune idee a tenerci distanti, debbo ammettere che sta facendo un discorso da vero ‘uomo delle istituzioni”. Complimenti, Presidente”. Così, il Presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè sul discorso del premier Conte.L'articolo ...

Governo - Di Maio scrive a Conte : “Forza amico mio - sei una perla rara”. Spunta striscione a Montecitorio : “Presidente - l’Italia ti ama” : “E’ stato un onore lavorare insieme”. “Sei una perla rara“. “Sei una delle scelte di cui vado più fiero nella mia vita“. Quando mancano poche ore dal discorso in Senato del premier Giuseppe Conte, che potrebbe segnare la fine della sua prima esperienza di Governo, Luigi Di Maio pubblica un post su Facebook per esplicitare il suo sostegno, politico e umano, nei confronti del presidente del Consiglio. Il ...

Sergio Mattarella - no a un Governo del presidente : consultazioni rapide : Non sarà Sergio Mattarella a sbrogliare la matassa. Tutto dipenderà dal contenuto delle comunicazioni di Giuseppe Conte oggi 20 agosto in Senato ma una cosa è certa, non sarà il presidente della Repubblica la chiave di volta del rebus della crisi di agosto. Mattarella si aspetta invece delle parole

DIETRO LE QUINTE/ Il no - a Salvini - degli Usa prepara il Governo del Presidente : Crisi di governo. Il partito americano in Italia ha mollato Salvini dopo che il vicepremier non ha saputo rassicurare gli Usa su alcune scelte strategiche

Elezioni o Governo del Presidente? Dipende da Zingaretti e da Silvio : Il pallino è nella mani di Zingaretti e soprattutto, sembra incredibile ma è così, di Berlusconi. Un senatore dem vicino al segretario spiega: "Magari se ci sta anche Forza Italia...". Segui su affaritaliani.it

Di Maio si mette nelle mani di Mattarella per un "Governo del presidente" : E pensare che volevano l’impeachment. Ora invece Sergio Mattarella è l’àncora di salvezza a cui si aggrappa il Movimento 5 Stelle per dare un futuro alla legislatura e a se stesso senza troppi traumi interiori. Ormai tra i pentastellati l’idea di un governo di scopo, che tagli il numero dei parlamentari, riscriva la legge elettorale e approvi la nuova legge di bilancio, è stata sdoganata. E si è ...

Di Maio : 'Crisi assurda e pericolosa'E apre a un Governo del presidente : Luigi Di Maio torna a parlare dopo lo stop alle elezioni da parte di Beppe Grillo e l'invito di Matteo Renzi a un governo di scopo anche con il M5s. E il suo post ribadisce che il M5s intende come prima cosa operare il taglio dei parlamentari per poi passare al voto di fiducia su Conte. Infine un riferimento al presidente della Repubblica Mattarella e alle sue scelte. Un riferimento che dunque sembra poter anche lasciare aperta la porta a ...

Roberta Lombardi è favorevole a un Governo del presidente insieme al Pd : Intervistata da la Repubblica, Roberta Lombardi, grillina della prima ora, dirigente storica del MoVimento e oggi capogruppo dei 5Stelle alla Regione Lazio, sposa in toto la linea del capo carismatico Beppe Grillo, tornato d'impeto sulla scena politica per dire “no” alle elezioni subito richieste da Matteo Salvini. Il quale “deve capire capire che il Parlamento non è ai suoi ordini”. E si dice pronta ad un esecutivo del presidente Mattarella, ...

Crisi di Governo - la pagina di Salvini perde 5mila follower in 48 ore. Cresce il presidente Conte : guadagnati 10mila fan : La Crisi di governo è arrivata anche ai social. A poco più di 48 ore dalla nota con cui Matteo Salvini ha detto basta all’esperienza gialloverde, il leader leghista ha perso su Facebook oltre 5mila follower. Diecimila, invece, i fan guadagnati dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha debuttato sulla piattaforma fondata da Mark Zuckerberg poco più di un anno fa. Stessa tendenza positiva anche per il leader del Movimento 5 ...

Morto Fabrizio Saccomanni : malore sugli scogli in Sardegna. Presidente Unicredit - fu ministro dell'Economia nel Governo Letta : Morto Fabrizio Saccomanni. Il Presidente di Unicredit ha avuto un malore in Sardegna. Era nato a Roma il 22 novembre del 1942. ministro dell'Economia nel governo di Enrico Letta, Saccomanni...

Conte al Quirinale - colloquio di un'ora con il Presidente Mattarella : nessuna crisi. M5S : «Governo tecnico follia» : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è rientrato a piedi a Palazzo Chigi dopo circa un'ora di colloquio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il premier, che si...

