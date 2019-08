Governo | Conte bacchetta Salvini e si dimette | la notizia ha già fatto il giro del mondo

Governo - le dimissioni al vetriolo del premier Conte : "Salvini irresponsabile per interessi personali" : Con un duro j'accuse verso Salvini, Conte ha annunciato la finedel Governo e le sue dimissioni. "La decisione di innescare lacrisi è irresponsabile". Salvini replica: "Per gli insulti bastavaSaviano". Mattarella avvia le consultazioni coi partiti al Quirinale mercoledì alle 16

Il discorso di Conte al Senato : «Qui si arresta l’azione del Governo - Salvini irresponsabile - chiarisca sulla Russia». Poi le dimissioni : La replica del premier al termine del dibattito parlamentare: «Mancanza di coraggio» da parte di Salvini. Le consultazioni del Capo dello Stato cominciano domani alle 16

Crisi di Governo - Conte in Senato : la fotostoria della giornata : Il vicepremier costretto a subire il duro discorso di Conte, prima di prendere la parola Il vicepremier costretto a subire il duro discorso di Conte, prima di prendere la parola

Governo : ‘forte’ - no Conte bis e discontinuità - i paletti di Zingaretti : Roma, 20 ago. (AdnKronos) (di Mara Montanari) – Nicola Zingaretti riunisce domani alle 11 la Direzione Pd. Una riunione da cui uscirà la linea dem da portare al Quirinale (composizione della delegazione compresa). Al Nazareno si sta lavorando a un documento, un ordine del giorno che, questa è l’intenzione, raccolga la condivisione delle anime dem. Nello schema del segretario, la premessa è che il Pd non ha alcun timore di ...

Governo : ‘forte’ - no Conte bis e discontinuità - i paletti di Zingaretti (2) : (AdnKronos) – Inoltre, già nel documento che verrà presentato domani in Direzione, potrebbero essere Contenuti alcuni punti sui quali lavorare se si presentassero le condizioni per lavorare a un Governo di legislatura. I ‘trattativisti’ spingono per una formula che impegni il Pd su alcuni punti fondamentali per lavorare ad un Governo forte che abbia prospettiva di legislatura. Detto questo, dalle parti del Nazareno, ...

Crisi di Governo - Conte annuncia la salita al Colle. Calderoli gli fa ‘ciao ciao’ con la mano : “E’ evidente che la responsabilità della Crisi porta visibile la firma di Salvini”. Lo afferma il premier Giuseppe Conte nella replica al dibattito in Aula al Senato. Poi sempre rivolgendosi a Salvini, aggiunge: “Nessun problema, se ti manca il coraggio sul piano politico” di assumersi la responsabilità della Crisi “non c’è problema, me l’assumo io. Questa è la conclusione, unica, obbligata, trasparente. ...

Governo : Conte - ‘ora vado dal presidente della Repubblica’ : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Ora vado dal presidente della Repubblica. Grazie a tutti”. Giuseppe Conte ha concluso così il suo intervento al Senato.L'articolo Governo: Conte, ‘ora vado dal presidente della Repubblica’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Crisi di Governo - diretta. Conte al Colle per le dimissioni : «Ritiro sfiducia? Salvini senza coraggio - mi assumo io la responsabilità» : Giornata decisiva per la Crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte in Senato, dopo l'intervento di chiusura al dibattito durato oltre tre ore, si è recato al...

Crisi di Governo - diretta. Conte al Colle per le dimissioni : «Ritiro sfiducia? Salvini senza coraggio - mi assumo io la responsabilità» : Giornata decisiva per la Crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte in Senato, dopo l'intervento di chiusura al dibattito durato oltre tre ore, si è recato al...

Crisi di Governo - Conte : “L’esecutivo si arresta qui. Vado da Mattarella a dimettermi”. Lega ritira mozione di sfiducia. E il premier replica : “Se Salvini non ha il coraggio - mi assumo io responsabilità” – LA DIRETTA : “La Crisi in atto compromette l’azione di questo governo, che qui si arresta”. Sono le ore 15 e 44 minuti di martedì 20 agosto 2019 quando Giuseppe Conte decreta la fine del governo gialloverde. Lo farà altre tre volte, con parole diverse e ancora più definitive, durante il suo intervento nell’aula del Senato. La stessa aula che quattordici mesi fa gli ha votato la fiducia per la prima volta. Da quel giorno sono passati ...

Governo : Conte - ‘Salvini manca coraggio - me lo assumo io’ : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Mi dicono che è stata ritirata la mozione” di sfiducia. Lo ha detto Giuseppe Conte in aula al Senato. “Dobbiamo essere d’accordo su un punto: che non possiamo, se amiamo le istituzioni, affidarci a espedienti, tatticismi, giravolte verbali che io faccio fatica a comprendere”. “Prendo atto che al leader della Lega, Matteo Salvini, manca nel coraggio di assumersi la ...

Crisi di Governo - diretta. Conte al Quirinale per le dimissioni : «A Salvini è mancato il coraggio di assumersi le sue responsabilità» : Giornata decisiva per la Crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte in Senato, dopo l'intervento di chiusura al dibattito durato oltre tre ore, si è recato al...

Crisi di Governo - diretta. Conte al Quirinale per le dimissioni : «A Salvini è mancato il coraggio di assumersi le sue responsabilità» : Giornata decisiva per la Crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte in Senato, dopo l'intervento di chiusura al dibattito durato oltre tre ore, si è recato al...

Migranti : Conte - ‘non rinnego nulla - da Governo politiche di maggiore rigore’ : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Tra le varie questioni sollevate c’è stata anche quella dell’immigrazione. Io non sto qui a giustificarmi nè a rinnegare quanto abbiamo fatto”. Lo ha detto Giuseppe Conte nella replica al Senato. “C’e’ stata una politica di maggiore rigore sul presupposto che una indiscriminata accoglienza equivale ad una non accoglienza”.L'articolo Migranti: Conte, ...