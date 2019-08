Conte lo attacca al Senato | tutte le facce di Salvini durante il discorso

Conte lo attacca - Salvini bisbiglia : "Qui ti sbagli tu amico mio" (VIDEO) :

Conte attacca Salvini : ha seguito interessi di parte - decisione grave. La diretta : Dopo 12 giorni di parole, attacchi e contro-attacchi, oggi la crisi di governo verrà per la prima volta formalizzata. Il presidente del Consiglio tiene un attesissimo discorso nell’aula del Senato al termine del quale con ogni probabilità salirà al Quirinale per rassegnare le sue dimissioni

Migranti - Salvini attacca Conte : “Mi ha chiesto lo sbarco di centinaia di migranti su nave ong. Non capisco perché debbano arrivare in Italia” : Nel pieno della crisi che sta portando alla fine del governo M5s-Lega, Matteo Salvini apre un nuovo fronte di polemica. L’obiettivo è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte: “Mi ha scritto per lo sbarco di alcune centinaia di migranti a bordo di una nave Ong che è in acque straniere. Gli risponderò garbatamente che non si capisce perché debbano sbarcare in Italia”, ha detto il ministro dell’Interno a Genova, dove con ...

Salvini attacca il premier Conte : “Le sue parole mi interessano meno di zero” : Il leader leghista a Radio anch’io critica il presidente del consiglio e parla del via libera all’alta velocità Torino-Lione

Lega-Russia - Salvini su Conte : “Le sue parole mi interessano meno di zero”. E attacca : “I fondi da Mosca? Fantasy dell’estate” : Le parole di Giuseppe Conte “mi interessano meno di zero“. E’ quanto dichiarato stamattina dal vicepremier Matteo Salvini a Radio Anch’io, su Radio 1, rispondendo a una domanda su quanto affermato ieri dal presidente del Consiglio in Parlamento e sulle indiscrezioni riportate dai giornali. “Ogni giorno – ha detto il leader della Lega – mi alzo con l’obiettivo di andare al ministero dell’Interno. Mi ...

Senato - Conte attacca su Russia. E Salvini lo accusa : “Cerca voti per nuova maggioranza” : La premessa e' il rispetto del Parlamento. Nell'Aula del Senato, dove e' chiamato a tenere una informativa su una presunta trattativa tra la Lega e personalita' di nazionalita' russa, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ricorda di non essere mai sfuggito alle richieste delle Camere che considera, rimarca, non come un "orpello del sistema democratico", ma l'essenza stessa del governo. Parole che sembrano segnare una distanza con il ...