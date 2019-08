Big Wedding | cast | trama e curiosità della commedia con Robert De Niro e Diane Keaton

Fonte : tvzap.kataweb

(Di martedì 20 agosto 2019) Martedì 20 agosto, dalle 21.25 in poi in prima serata su Rai3, va in onda il film del 2013, diretto da Justin Zackham, intitolato Big. Unveramente eccezionale si muove all’interno di contesto familiare ma anche folle e divertente, con il risultato che emerge unadegli equivoci dal ritmo serrato (ma rigorosamente a lieto fine). Big, trailer BigAlejandro è innamorato di Missy e sta per sposarla. Figlio adottivo di Don e Ellie Griffin, separati da vent’anni, non sa come dire alla madre biologica e profondamente cattolica che suo padre (con)vive con un’altra donna e sua madre è un’ebrea-buddista, che pratica il sesso tantrico e vanta un orgasmo di nove minuti. Padre Monaghan suggerisce a Alejandro di chiedere ai genitori di fingere di non essere divorziati, per non destare scandalo nella madre biologica. Ma i problemi ...

