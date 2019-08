Suicidio Epstein | il governo Usa licenzia il responsabile dei carceri federali

Rimosso dall'incarico il responsabile delle carcere federali Usa dopo il Suicidio di Jeffrey Epstein : dopo il suicidio in carcere del finanziere americano Jeffrey Epstein, accusato di aver abusato di decine di minorenni è stato Rimosso il massimo responsabile dei penitenziari federali, Hugh Hurwitz. È stato sollevato dal suo incarico su ordine del ministro della giustizia William Barr. Non sono state diffuse motivazioni ufficiali sulla decisione, ma il sistema del controllo all’interno del carcere è entrato nel mirino ...

I medici legali hanno confermato che la morte di Jeffrey Epstein è stata un Suicidio : I medici legali che hanno esaminato il corpo di Jeffrey Epstein, miliardario americano arrestato a luglio con l’accusa di sfruttamento sessuale e morto alcuni giorni fa in un carcere di New York, hanno detto che la morte è stata un suicidio.

Epstein - l'autopsia : Suicidio per impiccagione : Fugato ogni dubbio sulla morte del broker miliardario Jeffrey Epstein. l'autopsia ha confermato l'ipotesi di Suicidio per impiccagione. Jeffrey Epstein si è suicidato impiccandosi. È questo il responso ufficiale dell'autopsia eseguita sul corpo dell'ex miliardario accusato di traffico sessuale di minori.-- Sembra dunque fugato ogni dubbio concernente le cause del macabro decesso. Lo scorso 10 agosto, il magnate americano, di 66 anni, era ...

JEFFREY EPSTEIN È STATO STRANGOLATO?/ Autopsia - 'osso ioide rotto' : dubbi su Suicidio : JEFFREY EPSTEIN è STATO STRANGOLATO? L'Autopsia non è in grado di confermare la tesi del suicidio. La rottura di un osso del collo suggerisce altro...

Suicidio Jeffrey Epstein - sospesi il direttore del carcere di Manhattan e due agenti : Dopo l’apertura di tre inchieste per la morte di Jeffrey Epstein, il ministro della giustizia americano William Barr ha temporaneamente sospeso il direttore del Manhattan Correctional Center, la prigione federale di New York in un cui si è impiccato il miliardario accusato di abusi sessuali, sfruttamento della prostituzione e traffico di minori. Inoltre due delle guardie penitenziarie che avevano il compito di vigilare sul finanziere ...

Il Suicidio del finanziere : “Epstein lasciato in cella senza sorveglianza”. Trump accusa Clinton di complotto : Aperte tre inchieste. Il presidente insinua che il 66enne avrebbe fatto rivelazioni imbarazzanti

Il Suicidio in cella di Jeffrey Epstein scatena online le teorie del complotto : L’inchiesta sulla morte di Jeffrey Epstein, l’uomo d’affari morto suicida venerdì notte nella sua cella del carcere metropolitano di Manhattan, porta immediatamente la sua prima conseguenza. L’indagine dovrà essere allargata e non potrà limitarsi al semplice esame autoptico. Insomma, non basterà stabilire se e come Epstein si sia tolto la vita ma anche se ci sono state delle responsabilità da parte dell’autorità carceraria. Un suicidio che fa ...

«Epstein lasciato solo in cella» : tutti i dubbi sul Suicidio. E Trump rilancia le accuse contro Clinton : Dalle accuse alle guardie carcerarie, passando per le teorie del complotto: quali sono le domande sul decesso del finanziere statunitense. La versione del New York Times: «E’ stato lasciato solo in cella e senza vigilanza»

Suicidio Epstein - tre inchieste. Il sindaco di New York : “Quanti coinvolti con lui?'” : Sono tre le indagini aperte dopo il Suicidio di Jeffrey Epstein. Una degli agenti dell’Fbi, una del ministero della giustizia (da cui dipende il sistema carcerario federale) e una dell’ufficio del medico legale della città di New York. Si cercano di appurare innanzitutto le circostanze che hanno portato il 23 luglio a togliere la sorveglianza speciale a un detenuto aveva già tentato di togliersi la vita ai primi di luglio, dopo l’arresto e dopo ...