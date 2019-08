Niente Serie A | Marchisio resta coerente | “ho rifiutato anche un’offerta di Suning

Fonte : sportfair

(Di lunedì 19 agosto 2019) L’ex centrocampista italiano ha parlato del proprio futuro, confermando come non tornerà a giocare inA Il futuro di Claudioal momento difficile da decifrare, ma una certezza c’è eccome: l’ex Juve e Zenit non tornerà a giocare inA. Troppo forte il legame con i bianconeri per indossare un’altra maglia, nemmeno quella del Brescia che, proprio oggi, ha presentato Mario Balotelli. Intervistato ai microfoni di Sky Sport,ha fatto chiarezza: “mi vuole il Brescia? Ho ricevuto tanti messaggi da persone e tifosi che mi vorrebbero lì. Apprezzo l’interessamento ma vogliore, ho detto no in passato ad alcune offerte e continuerò a dire no ai club italiani.mi vuole in Cina? So che c’è stato un interessamento, ma offerte vere e proprie non ci sono state. Conta il progetto, ma in ogni caso io ...

