GRAN CANARIA | 9 MILA EVACUATI PER INCENDIO Video | Canarie in fiamme | meteo aiuterà

Incendio Spagna - il Wwf : “Il rogo a GRAN CANARIA è legato al cambiamento climatico” : L’Incendio a Gran Canaria “risponde alla nuova tipologia di incendi strettamente legata ai cambiamenti climatici e a condizioni meteorologiche estreme, con ondate di calore, bassa umidità – al di sotto del normale – e vento forte”. A sostenerlo è la portavoce dell’organizzazione ambientalista Wwf ed esperta in incendi, Lourdes Hernandez, secondo quanto riportato dal sito del quotidiano La Vanguardia. La ...

GRAN CANARIA brucia - evacuate 8 mila persone : Fiamme alte fino a 50 metri e aree naturali protette andate in fumo: l'isola spagnola di Gran Canaria, cuore turistico del Paese, subisce in meno di 10 giorni il suo terzo incendio boschivo. I vigili del fuoco, impegnati con 700 persone e 16 aerei, lo hanno dichiarato fuori controllo. Il rogo ha arso gia' oltre 6 mila ettari del parco naturale di Tamadaba, nella regione montuosa di Cruz de Tejeda nel nord, popolare tra i turisti per i suoi ...

Incendio GRAN CANARIA - è emergenza : fiamme alte 50 metri - 6.000 ettari colpiti e 9.000 evacuati [LIVE] : Situazione al limite dell’emergenza ambientale a Gran Canaria dove sabato scorso è scoppiato un violento Incendio che sta causando ingenti danni. Sono ben 9.000 le persone evacuate, mentre 6.000 gli ettari colpiti. Lo riporta El Pais, sottolineando che le fiamme hanno raggiunto oltre 50 metri di altezza, coinvolgendo otto comuni. Stamani è stato attivato un dispiegamento di forze senza precedenti nell’area, con la partecipazione di ...

Incendi a GRAN CANARIA : in fiamme il grande Parco naturale di Tamadaba : L’enorme Incendio che sta imperversando sull’isola di Gran Canaria sta devastando anche il Grande Parco naturale di Tamadaba: la riserva si trova a nord-ovest dell’isola, nei pressi della valle di Agaete, vicino al massiccio di Tamadaba che unisce due scogliere molto ripide, formando caratteristiche sculture di pietra come il noto “Dito di Dio”. Si trova a 1000 metri sul livello del mare e occupa in totale quasi ...

GRAN CANARIA avvolta dalle fiamme : 8mila persone evacuate : L’isola brucia da sabato scorso. Il fronte principale dell'incendio è nel parco naturale di Tamadaba (7.500 ettari) dichiarato dall'Unesco Riserva della Biosfera

