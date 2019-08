Traffico | incidente sulla Roma-Fiumicino | rallentamenti

Traffico AUTOSTRADE 18 AGOSTO/ Code e rallentamenti : incidente mortale sulla A1 : TRAFFICO AUTOSTRADE oggi, bollettino viabilità in tempo reale. incidente A1, un morto: lunghe Code al bivio per la A22 Brennero-Modena e Reggio Emilia.

Incidente sull’autostrada A1 a Reggio Emilia : morto motociclista. Traffico per i curiosi : Incidente stradale sull'autostrada A1 a Reggio Emilia in prossimità dello svincolo con l'A22: un motociclista è morto sull'autostrada del Sole. Altre due persone sono rimaste ferite. Traffico e code per curiosi in direzione Bologna. La viabilità in tempo reale e le ultime notizie sulle piattaforme di Autostrade per l'Italia.Continua a leggere

Traffico Autostrade Weekend 17-18 Agosto/ Incidente sull'A2 : veicoli rimossi : Traffico Autostrade Weekend 17-18 Agosto, il bollettino sulla viabilità con gli aggiornamenti in tempo reale. Code sull'A14, Incidente a catena a Bari.

Traffico autostrade weekend 17-18 Agosto/ Bollettino : code sull'A14 - incidente a Bari : Traffico autostrade weekend 17-18 Agosto, il Bollettino sulla viabilità con gli aggiornamenti in tempo reale. code sull'A14, incidente a catena a Bari.

Traffico AUTOSTRADE FERRAGOSTO 2019/ Bollettino viabilità : code in A10 per incidente : TRAFFICO AUTOSTRADE FERRAGOSTO 2019 in tempo reale: prime code e rallentamenti in A10 a causa di un incidente, le ultime notizie aggiornate.

Grave incidente sulla Ragusa - Marina di Ragusa : Traffico deviato : Grave incidente strada Marina di Ragusa – Ragusa, all’altezza della Villa Ottaviano. Il traffico è stato deviato e sul posto l’elisoccorso

Incidente A4 a San Stino di Livenza - maxi tamponamento tra 4 tir : 1 morto - Traffico bloccato : maxi tamponamento a catena sull'A4 all'altezza di San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, dove alle 8 del mattino di 8 oggi quattro tir si sono scontrati provocando la morte di uno degli autisti e il ferimento di un altro, che non sarebbe in pericolo di vita. Forti ripercussioni sul traffico, con code e rallentamenti anche in direzione Trieste.Continua a leggere

Siena - doppio incidente sull’A1 : un morto e 12 feriti - Traffico bloccato per i soccorsi : Il primo incidente aveva coinvolto due mezzi: una vettura e un camion. Mentre erano in azione i soccorsi di 118 e vigili del fuoco e il traffico molto rallentato, qualche centinaio di metri più indietro tre vetture si sono tamponate violentemente. Il bilancio dei due sinistri è di un morto e dodici feriti.Continua a leggere

Incidente A11 - maxi tamponamento tra auto e camion : 3 feriti e Traffico in tilt verso Firenze : Incidente tra auto e un camion oggi sull'autostrada A11 nel tratto compreso tra Montecatini e Pistoia in direzione Firenze. Tre le persone rimaste ferite, ma il loro numero potrebbe aumentare. Pesanti le riupercussioni sul traffico: il tratto è stato chiuso al chilometro 38 e si segnalano due chilometri di coda tra Chiesina Uzzanese e Montecatini verso Firenze, quattro chilometri per curiosi tra Prato Ovest e Montecatini in direzione di ...

Incidente A19 PalermoCatania - scontro tra auto : morte 2 donne - 3 feriti e Traffico in tilt : Incidente mortale sulla A19 Palermo-Catania tra Catenanuova e Gerbini, in provincia di Enna: in seguito allo scontro tra 3 auto, ma la dinamica è in via di accertamento, due donne sono morte e altre 3 persone risultano feriti. Eliambulanza sul posto. Disagi al traffico, con la circolazione deviata sulla statale 192 allo svincolo di Catenanuova.