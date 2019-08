Successo per Birrocco a Marina di Modica

Palio di Siena. Per il cavallo Remorex è il secondo Successo in tre edizioni : Grazie ad un sorpasso all’ultimo metro sulla contrada del Bruco, la Selva vince il Palio del 16 agosto con il

La EMUI è un Successo da oltre 500 milioni di utenti attivi al giorno. E sui Mate 30 a settembre c'è una speranza : In attesa di capire come si evolverà il futuro prossimo di Huawei, la EMUI è un successo globale certificato da numeri importanti

Ciclismo : Domenico Pozzovivo operato con Successo al gomito a Lugano : Lottare e continuare a crederci: è questo ciò che si è imposto Domenico Pozzovivo, corridore della Bahrain-Merida, investito da un’auto mentre stava percorrendo la strada che porta a Laurignano, frazione di Dipignano (provincia di Cosenza), in preparazione della Vuelta a España 2019. Un obiettivo sfumato in pochi attimi e la paura che anche la propria carriera potesse finire in quel momento. Una dinamica che ha avuto conseguenze molto ...

I bassifondi della letteratura - dove si scrive per avere Successo e fare soldi : I romanzi raccontano il mondo, e nel mondo ci sono lettori e scrittori. Mestiere rischioso, il primo. Basta pensare a Don Chisciotte e a Madame Bovary. Uno finisce pazzo, con la postuma soddisfazione di essere considerato il paladino delle cause giuste e onorevoli (Cervantes era stato chiaro, purtro

Emma - la nuova canzone è già un Successo : il messaggio per i fan : Emma Marrone, 'Io sono bella' è già un grande successo. La cantante, commossa, ringrazia i suoi fan Okay, ci siamo. Ieri Emma Marrone ha annunciato che il suo prossimo singolo 'Io sono bella' uscirà, molto presto, il 6 Settembre. Questo è un annuncio che tutti i suoi fan aspettavano da un po' visto che era

Gigi Marzullo ricoverato in codice rosso ad Avellino : operato d’urgenza - ecco cosa è Successo : Gigi Marzullo è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale “Moscati” di Avellino dove è stato poi operato d’urgenza. Il conduttore Rai di “Cinematografo” è arrivato in pronto soccorso in gravi condizioni ed è stato subito operato per una doppia ernia addominale irriducibile. L’intervento è perfettamente riuscito e, dopo una notte di degenza in ospedale, Marzullo è potuto tornare a casa dalla famiglia, ...

“Dovrò operarmi di nuovo al cuore”. Cosa è Successo a Martina Nasoni - la vincitrice del GF : Lo ha annunciato lei stessa, senza paura e con quella naturale verve che l’ha fatto amare. Martina Nasoni dovrà essere nuovamente operata al cuore. Il pacemaker installato anni fa alla vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello va cambiato. Lo ha confidato al settimanale Spy: “Il mio pacemaker va cambiato: a breve dovrò operarmi di nuovo. L’idea mi spaventa…”. Nella Casa del GF, Martina aveva già raccontato di soffrire di cardiomiopatia ...

Taglio parlamentari e voto subito : ma si può fare? I dubbi dell’esperto La giornata al Senato : cosa è Successo : Il vicepremier ha dichiarato di voler tagliare i seggi, andare subito al voto e lasciare che sia il prossimo parlamento a completare l’iter della legge. Ma c’è di mezzo l’articolo 138 della Costituzione

Rosa Perrotta in lacrime per il figlio Domenico : cosa è Successo : Rosa Perrotta piange per il figlio Domenico: “Mi auguro che sia normale” L’ex tronista di Uomini e Donne Rosa Perrotta si è mostrata sul suo profilo Instagram in lacrime. cosa è successo? La modella napoletana si è mostrata in un video pubblicato sulle Stories rivelando il suo stato d’animo. Rosa Perrotta continua a commuoversi ogni volta che guarda il figlio Domenico, nato il 25 luglio scorso e presentato sui social ...

MotoGP - Andrea Dovizioso torna al Successo. Marquez perde alcune certezze e Valentino Rossi cresce. La situazione del Mondiale : Il Gran Premio d’Austria di MotoGP ha chiuso i battenti, restituendo alla stagione 2019 numerosi spunti interessanti da analizzare per il proseguo del campionato. Il Red Bull Ring era una pista attesa dai molti per capire se Andrea Dovizioso e la sua Ducati sarebbero riusciti nell’impresa di spodestare dal trono il cannibale Marc Marquez e interrompere una monotonia che sta attanagliando la classe regina delle due ruote ormai da ...

MotoGp – Marquez consapevole della superiorità di Dovizioso in Austria : “Andrea ha giocato con me - vi svelo cosa è Successo alla fine” : Le ammissioni di Marc Marquez dopo la sconfitta all’ultima curva al Red Bull Ring: lo spagnolo della Honda sincero al termine del Gp d’Austria Un duello appassionante ha infuocato il Red Bull Ring: al termine di una lotta incredibile, a spuntarla, come due anni fa, è stato un eccezionale Andrea Dovizioso, che si è aggiudicato il Gp d’Austria 2019, battendo il suo rivale all’ultima curva. AFP/LaPresse “Volevo fare ...

Per poter capire il Successo di Salvini - bisogna prenderlo sul serio : L’Ermächtigungsgesetz, in italiano “la legge dei pieni poteri”, è stato un provvedimento approvato dal Reichstag tedesco il 24 marzo 1933 con il quale Hitler avocava a sé i pieni poteri da parte del Parlamento. Il termine “pieni poteri” esprime una concezione dell’autorità e del diritto completamente piegata alla figura di un leader unico chiamato dalla nazione a guidare il popolo e a tutelarne l’identità. Una concezione ...

Concluso con Successo recupero speleologo bloccato in grotta : Si e' conclusa con successo, dopo estenuanti ore ed ore di lavoro tenace da parte di decine di persone del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), l'operazione che ha portato al recupero di uno speleologo francese che da giovedì era bloccato nella grotta Fiat Lux sul massiccio del Marguareis nel Comune di Briga Alta (Cuneo). L'uomo era rimasto a 300 metri di profondita' in seguito ad una scivolata sulla roccia resa viscida dal ...

“Lo abbiamo fatto perché siamo stati veri”. Francesca Fialdini svela cosa è Successo con Tiberio Timperi : Tra Francesca Fialdini e Tiberio Timperi è finita. Si intende dal punto di vista professionale. È stata una bella coppia televisiva, ma per molti non ha funzionato forse perché cercavano di dominare la scena indebolendosi reciprocamente. E a questo punto le loro strade si dividono con il nuovo palinsesto che scatta a settembre. Mentre Timperi torna a Unomattina in Famiglia, la Fialdini avrà un nuovo programma. Meglio soli, insomma. Fialdini la ...