Russia | scatta sistema di sicurezza | spenta unità di centrale nucleare

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 18 agosto 2019) A seguito di segnalazione di un malfunzionamento, il quarto blocco dellarussa di Beloyarsk è stato spento: lo rendono noto le agenzie russe, che citano l’agenzia statale russa per il. Secondo il servizio stampa della, i livelli die di funzionamento della struttura sono rimasti nella norma. Ria Novosti riporta che ora andranno accertati i motivi dello spegnimento dell’, prima che venga riattivata. Beloyarsk è attiva dal 1964, era la secondadell’Urss. L'articolodidiMeteo Web.

MiaPixie1 : RT @Osmin__: Ma in China scatta la guerra, in Russia giocano col nucleare, i ghiacciai si sciolgono e in Italia un coglione non vuole 147 p… - ViperMinion : RT @Osmin__: Ma in China scatta la guerra, in Russia giocano col nucleare, i ghiacciai si sciolgono e in Italia un coglione non vuole 147 p… - peppecovella : RT @Osmin__: Ma in China scatta la guerra, in Russia giocano col nucleare, i ghiacciai si sciolgono e in Italia un coglione non vuole 147 p… -