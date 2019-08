Nancy Brilli si sfoga contro la Rai | il post su Instagram e la polemica

Fonte : dilei

(Di domenica 18 agosto 2019)sila Rai e racconta di essere stata bocciata a un provino per interpretare Oriana Fallaci. Classe 1964, l’attrice è sulla cresta dell’onda dal 1984, quando esordì al cinema diretta da Pasquale Squitieri. Nel suo curriculum ci sono film di grande successo, da Compagni di scuola a Febbre da cavallo, sino a MaschiFemmine ed Ex. Laè conosciuta per aver preso parte a fiction molto amate dal pubblico, come Commesse e Il Bello delle Donne., da sempre molto attiva sui social, in questi giorni ha condiviso sualcuni pensieri che riguardano il suo rapporto con la Rai. L’attrice ha svelato di aver lavorato molto per realizzare il provino di Oriana Fallaci, ma di essere stata respinta da una dirigente dell’azienda di viale Mazzini dopo tante promesse mancate. Lahaato alcuni video che la ritraggono ...

paoloigna1 : RT @TognazziR: Grazie Eugenio. Il mio primo film, di cui vado orgogliosissimo, da una commedia di Claudio Bigagli, protagonista un giovane… - AutoEuropaSBC : La bellissima Nancy Brilli ha noleggiato con noi!!! - eugeniogaltieri : RT @TognazziR: Grazie Eugenio. Il mio primo film, di cui vado orgogliosissimo, da una commedia di Claudio Bigagli, protagonista un giovane… -