Lago d’Iseo | parla il fratello dei due ragazzi morti | ‘Un ultimo selfie prima di annegare’

(Di domenica 18 agosto 2019) “Ho perso i compagni della mia vita”. Non si dà pace Awais Muhammad, 19 anni tra pochi giorni: il ragazzo ha visto i due fratelli Hassan e Waqas, di 17 e 16 anni, affogare davanti a lui nelle acque del, a Tavernola Bergamasca (Bergamo) nel pomeriggio di venerdì. Il Corriere della Sera lo ha raggiunto nella casa di Azzano San Paolo, sempre nella Bergamasca, in cui vive con i genitori, distrutti dal dolore. Poteva morire anche lui, ma è riuscito a non annegare grazie ad un salvagente lanciato da un altro bagnante. Nessuno dei tre sapeva nuotare: stavano facendo un bagno a due passi dalla riva quando è avvenuta la disgrazia. Il giovane mostra all’inviato anche unche si erano scattati alcuni istantidella tragedia. “L’acqua ci arrivava all’altezza della vita – spiega Awais – ci siamo messi in ginocchio per far sembrare che stessimo nuotando nell’acqua ...

