La Ferrari apre le porte di Maranello

RaiSport ridisegna la domenica di Rai 2 : apre la Ventura - chiude Paola Ferrari di ritorno alla DS. Enrico Varriale a 90° Minuto : Paola Ferrari Auro Bulbarelli, direttore di RaiSport , e Carlo Freccero hanno messo a punto la domenica di Rai 2 per la stagione tv 2019/2020, che sarà a tutta sport tra nuove trasmissioni e ‘vecchi’ ritorni. Su tutti quello di Simona Ventura , che accenderà il dì di festa della rete – dalle 12.00 alle 13.00 – con La domenica Ventura , in uno show che mescolerà sport e intrattenimento. A seguire, dopo il Tg2, il confermato ...

F1 : Maranello apre al pubblico rosso - a settembre esposizione “Universo Ferrari ” : Il grande pubblico potrà entrare per la prima volta nelle viscere della Ferrari nel mese di settembre . La Casa di Maranello , infatti, ha deciso di organizzare un’ esposizione dal nome “Universo Ferrari”, per la quale sono già partite le prenotazioni. Le date sono quelle dei weekend del 21-22 settembre e del 28-29 dello stesso mese. Al prezzo di 30 euro (che comprende anche la visita al museo Ferrari) si potranno ammirare da ...

Formula 1 – Bottas apre ad un clamoroso scenario : “io in Ferrari se…” : Valtteri Bottas non esclude un futuro in Ferrari: le parole del pilota finlandese della Mercedes Una settimana di pausa per i piloti della Formula 1 dopo il faticoso ed appassionante Gp di Silverstone: in Gran Bretagna, davanti al suo pubblico, ha trionfato un eccellente Lewis Hamilton, che si è lasciato alle spalle il compagno di squadra Valtteri Bottas. Il finlandese della Mercedes è comunque stato protagonista di uno splendido weekend ...