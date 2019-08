Inter | una corazzata per Conte? Non solo Sanchez | la pista che porta ad altri due big

Uomo mette un annuncio su Internet per cercare una donna - la moglie risponde “Prepara le valigie che a casa trovi l’avvocato maiale bastardo“. : Che i social stiano facendo tanti danni questo è ormai certo C’è chi riesce ad usarli in modo discreto e non farsi mai scoprire dal compagno/compagna c’è, invece, chi magari ha meno esperienza e si fa scoprire subito con conseguenze facilmente immaginabili. Il caso di Fausto è uno di questi. L’Uomo, sposato con figli ha messo questo annuncio su facebook: : “Sposato con figli, cerco esperienza extraconiugale se ci siete zona Ravenna ...

Acquista una scrivania su Internet - quando la smonta per farla entrare in casa fa una scoperta incredibile : Un rabbino del New Heaven aveva bisogno di una scrivania e, per questo, ha deciso di cercarla su internet. quando ha trovato quella che faceva al caso suo l’ha Acquistata da una donna con cui si è messo in contatto per definire l’appuntamento per il ritiro. quando è arrivato a casa si è accorto che avrebbe dovuto smontarla per farla entrare nella stanza perchè le dimensioni della scrivania erano troppo grandi. E qui che ha avuto la sorpresa: ...

Operai ristrutturano le classi di una scuola - quello che trovano dietro le pareti sconvolge l’Intera comunità : Una vicenda accaduta presso la Emerson High School di Oklahoma City, negli Stati Uniti d’America, dove alcuni Operai asono stati incaricati di rimodernare le aule staccando dalle pareti le vecchie lavagne e installando quelle interattive. Gli Operai hanno iniziato il lavoro non immaginando che, dopo aver staccato le vecchie lavagne e lavorato alle pareti per installare quelle interattive, avrebbero trovato una preziosissima testimonianza del ...

Dolunay - spoiler : Asuman sfugge ad un abuso grazie all’Intervento di Deniz : Nuovo spazio incentrato sulla serie televisiva Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, che il mese prossimo giungerà al suo termine. Le anticipazioni degli episodi in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset nelle prossime settimane, svelano che la ribelle Asuman (Ilayda Akdogan) si caccerà nuovamente nei guai. La sorella di Nazli, con l’obiettivo di guadagnare dei soldi per potersi pagare le tasse scolastiche, correrà un grosso pericolo. La ...

Perché su Internet si è scatenata una caccia alle foto del passato : Fonte: Ben Larsen, Reddit Nel 2015 il regista londinese Jack Jewers ammazza il tempo vagando su eBay. Tra un gadget più o meno inutile e l’altro, incappa a un certo punto in un vecchio rullino fotografico, usato ma mai sviluppato. Per capriccio, come ha spiegato lui stesso al Guardian, decide di comprarlo: “Sono sempre stato affascinato dalle pellicole d’archivio e dall’idea di recuperare storie perdute”. Non si aspetta di trovare granché, ma ...

CorSport : Icardi alla Roma ma l’Inter vuole una clausola anti-Juve : l’Inter spinge Icardi verso la Roma, anche per favorire lo scambio con Dzeko. Ma si tutela. Il Corriere dello Sport scrive che i nerazzurri abbiano chiesto alla Roma di inserire una clausola nell’ipotetico affare che contempla l’argentino. Tra un anno non potrà essere ceduto alla Juventus. Il piano rientra nella rivalità tra Inter e Juventus e nei rapporti sempre più tesi, anzi, ormai alla frutta, tra i due club. Non solo, quindi, la promessa di ...

Calciomercato 13 agosto : Juve - pronte 6 cessioni. Inter-Icardi - le ultimissime. Cagliari - spunta Ounas : Calciomercato 13 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 13 agosto. JuveNTUS– Come confermato da Sarri, i bianconeri dovranno cercare di cedere 6 giocatori per evitare spiacevoli sorprese in chiave Champions. Perin, Rugani, Matuidi, Khedira, Mandzukic e Dybala verso l’addio. INTER– Situazione ingarbugliato per quel che riguarda Icardi. Il centravanti nerazzurro vorrebbe solamente la […] L'articolo Calciomercato ...

Lino Guanciale : «Il mio 2020 tra La Porta Rossa - L’Allieva e una nuova produzione Internazionale» : Lino Guanciale Era il 2012 quando il pubblico televisivo l’ha iniziato a conoscere ed apprezzare (precedentemente c’era stata la poco fortunata serie Il Segreto dell’Acqua) nella fiction Una Grande Famiglia. Da quel momento per Lino Guanciale è cominciata una escalation di ruoli tale da renderlo oggi uno dei volti di punta della fiction italiana. Da Che Dio ci aiuti a La Dama Velata passando per L’Allieva, Non Dirlo al Mio Capo, La Porta Rossa, ...

C’è solo una persona in Italia a cui Interessa questo articolo : Quella che ieri ha vinto 209 milioni al SuperEnalotto e ora deve capire cosa fare: ma per fortuna ci siamo qui noi

Xiaomi Mi 9 si fa più “potente” in Cina : disponibile una versione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria Interna : Xiaomi Mi 9 diventa ancor più "potente" in Cina: da domani sarà disponibile una nuova versione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna L'articolo Xiaomi Mi 9 si fa più “potente” in Cina: disponibile una versione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna proviene da TuttoAndroid.

Il ministero dell’Interno russo indagherà su un poliziotto che ha dato un pugno a una manifestante durante una manifestazione a Mosca : Il ministero dell’Interno russo ha aperto un’indagine sulla violenza subita da una donna da parte di un poliziotto durante una manifestazione di protesta per chiedere libere elezioni a Mosca. Un video circolato molto online mostra due poliziotti in tenuta antisommossa

Aurora Ramazzotti deve Interrompere le vacanze per una emergenza : Aurora Ramazzotti deve interrompere le vacanze a Mykonos e tornare in Italia per una "emergenza". Ma in aeroporto scopre che il suo volo è in overbooking. Rientro a Milano anticipato per Aurora Ramazzotti e il suo fidanzato Goffredo Cerza: la coppia è stata costretta a terminare anticipatamente le vacanze a Mykonos per una "emergenza".\\ Ad annunciarlo nelle sue stories di Instagram è proprio la ragazza, che però non fornisce ...

Wind regala 30 GB di Internet per tre mesi ad alcuni fortunati clienti : Wind è decisa a premiare la fedeltà dei suoi clienti più affezionati proponendo via SMS un'interessante promozione, che consente di ricevere 30 GB di internet gratis in 4G LTE per tre mesi da aggiungere a quelli dell'offerta principale L'articolo Wind regala 30 GB di internet per tre mesi ad alcuni fortunati clienti proviene da TuttoAndroid.