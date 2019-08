I NoFx lanciano il singolo Fish In A Gun Barrel a sostegno delle vittime delle sparatorie

Fonte : optimaitalia

(Di domenica 18 agosto 2019) Nel presentare il nuovoIn A Gundei suoi, Fat Mike mette le mani avanti e spiega che la canzone non nasce da una strategia di marketing per cavalcare l'onda mediaticastragi in USA provocate dalla politica sulle armi da fuoco. Il brano, come spiega il frontman, è stato scritto nel 2016 e l'intento è benefico: il ricavato, infatti, verrà devoluto all'associazione Moms Demand Action che da anni si batte per fermare le violenze da armi da fuoco che straziano il Paese. L'argomento, in effetti, è oltremodo sentito tra gli artisti e la stessa Madonna, nell'ultimo album Madame X ha inserito il brano God Control per denunciare la politicaarmi libere negli Stati Uniti, e per il video correlato alha ricevuto aspre critiche dalle persone sopravvissute alle stragi. I, a modo loro, con ilIn A Gun ...

