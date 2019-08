Governo | Prodi su Il Messaggero | ' Necessaria coalizione filo europea Orsola'

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 18 agosto 2019) Quello di Romanonon può essere un parere come tutti gli altri per il Partito Democratico. L'ex Presidente del Consiglio rappresenta, infatti, una delle anime costituenti del più grande partito progressista italiano. Il suo editoriale apparso sulle colonne di oggi, domenica 18 agosto, de Il, perciò, rappresenta un testo che può essere considerato uno spunto di riflessione autorevole per quanti dovranno prendere le prossime decisioni. Quella principale naturalmente riguarderà la possibilità che si possa tramutare in realtà l'ipotesi di un'alleanza con il Movimento Cinque Stelle. Un orizzonte chepare vedere di buon grado, considerato che sottolinea a chiare lettere come in una legislatura andare alle elezioni debba rappresentare l'ultima delle soluzioni da prendere in considerazione. Secondobisogna puntare ad evitare le elezioni E' noto che l'aspirazione ...

