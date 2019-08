Gli Skunk Anansie e Paul Weller duettano a sorpresa durante uno show di Londra video

Esce a sorpresa il nuovo singolo de Gli Skunk Anansie : Tornano gli Skunk Anansie con il nuovo singolo "What You Do For Love" (Carosello Records) fuori oggi in streaming, download e in radio.

What You Do For Love deGli Skunk Anansie descrive l’odio messo in scena per amore (audio - testo e traduzione) : Con What You Do For Love degli Skunk Anansie ritroviamo i forti messaggi politici della band di Skin, capace di tradurre in musica una passione viscerale, un disagio spirituale e uno spaccato sociale con la forza che avevamo già incontrato in We Don't Need Who You Think You Are. La band si fa di nuovo sentire dopo l'ultimo album Anarchytecture (2016) e ritorna con un brano politico che Skin descrive con queste parole: Le ...