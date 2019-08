Calenda accetta scommesse | Renzi farà cadere il Governo M5S Pd

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 18 agosto 2019) “Cosa succede se si fa ilprende il tempo per far fuori Zingaretti o farsi il suo partito, resta fuori dal, failappena raggiunto uno dei due obiettivi, la scusa sarà che la sinistra si sta grillinizzando. Accetto”. Lo scrive su Twitter Carlo, condividendo un passo dell’intervista di Matteoal Giornale, in cui l’ex segretario paventa il rischio di “grillizzazione” della sinistra in caso di esecutivo Pd-M5S.ha già pubblicamente chiarito che in caso di accordo fra dem e pentastellati sarebbe automatica la sua uscita dal Pd, con il progetto di dar vita a una nuova forza politica. L’ex ministro si spinge oltre nella previsione, sottolineando che“darà ok adi legislatura, ma quando lo dovrà fardirà che lui ...

