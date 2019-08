Calciomercato Fiorentina | Pradè svela tutto | da Ribery a Biraghi fino a Politano

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 18 agosto 2019) ”? Ci piace molto ma è in un momento di riflessione, ha offerte economiche importanti, ma se vuole continuare a fare il calciatore ad alti livelli Firenze e lalo aspettano a braccia aperte”. Lo ha detto il direttore sportivo dellaDaniele, al termine della gara di Coppa Italia vinta 3-1 contro il Monza oggi al Franchi. ‘‘Non disponiamo di forze economiche come le squadre russe o arabe – ha proseguito– però a noi piacerebbe avere un giocatore come il francese. Se poi non dovesse essere lui, ne prenderemo un altro. In questo momento non è stato fatto alcun passo in avanti”. Coppa Italia, larimonta nel finale: Monza ko 3-1 sotto i colpi di Vlahovic Sul fronte uscite c’èche, escluso non a caso oggi dalla formazione titolare, è da tempo nel mirino dell’Inter. ...

FabrizioRomano : Cristiano Biraghi non gioca nella Fiorentina che sfida il Monza. L’Inter spinge e conta di chiudere il suo acquisto… - DiMarzio : #Calciomercato | La #Fiorentina continua ad insistere per #Ribery: c'è l'apertura del giocatore ?? - MatteoPedrosi : #Biraghi sempre più vicino all’@Inter, trattativa in fase avanzata con la Fiorentina. #calciomercato -