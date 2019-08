Traffico Roma del 17-08-2019 ore 17 | 00

Fonte : romadailynews

(Di sabato 17 agosto 2019)REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LE CONSOLARI INCIDENTE SU VIA DELLA BORGHESIANA ALTEZZA VIA PRATOLUNGO CASILINO. ALTRO INCIDENTE SU VIALE DEIGNOLI SULLA VIA DEL MARE. PER LAVORI DI DEMOLIZIONE, INIZIATI LO SCORSO 5 AGOSTO, CHIUSO IL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE EST IN PROSSIMITÀ DELLA STAZIONE TIBURTINA;DEVIATO SULLE COMPLANARI. APERTE REGOLARMENTE LE GALLERIE DELLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE INTERNA. PER LAVORI NEL QUARTIERE TUSCOLANO CHIUSA VIA NOCERA UMBRA, TRA VIA NARNI E VIA GUBBIO, IN DIREZIONE DI VIA TUSCOLANA. DEVIAZIONI ANCHE PER LA LOCALE LINEA BUS 16. TRASPORTO PUBBLICO FINO AL 19 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA è INTERROTTA TRA SAN GIOVANNI E OTTAVIANO – SAN PIETRO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI PER AGGIORNAMENTI SULE TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 ...

