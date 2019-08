Rugby | Conor O’Shea | “Mostrata intensità | abbiamo un sogno per il Mondiale”

Fonte : oasport

(Di sabato 17 agosto 2019) Una vittoria brillante: 85-15 con ben tredici mete segnate. L’Italia è dominante a San Benedetto del Tronto, gli azzurri deldistruggono la Russia nel secondo Test Match estivo verso la Coppa del Mondo: una partita a senso unico nella quale Parisse e compagni hanno dato spettacolo contro un avversario tutt’altro che irresistibile. Queste le parole del ct azzurroO’Shea nel post partita: “Quest’oggimostrato la nostranel gioco con la palla e senza palla. Ovviamente ci sono stati errori, ma siamo stati bravi a concedere poco alla Russia nel corso della gara. Siamo sulla strada giusta, io amo ripetere che il nostro obiettivo non è il Sei Nazioni o il tour estivo, ma il Mondiale.une noi ci crediamo, per quanto difficile possa essere. Quello di oggi e’ stato un importante banco di prova in cuisperimentato alcuni ...

