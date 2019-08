Repubblica | Conte preme su Marotta Vuole Dybala all’Inter

Bocca (Repubblica) : Conte scopre che nemmeno a Suning piace sprecare i soldi : Fabrizio Bocca su Repubblica commenta che “purtroppo per Conte” l’Inter sta dimostrando di essere forte anche così. Così con la stessa formazione dell’anno scorso, senza Icardi e Nainggolan, ma soprattutto senza Lukaku e Dzeko. Dunque un’Inter che vince nonostante non siano arrivati i rinforzi chiesti da Conte e che dimostra, secondo Bocca, che i soldi sono sì la via più breve per la soluzione di tutti i problemi, ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Repubblica Ceca : “Non sono contento - domani proverò il motore 2020 durante i Test” : Valentino Rossi sperava di ottenere un risultato migliore a Brno e invece si è dovuto accontentare del sesto posto nel GP di Repubblica Ceca, il Dottore ha ottenuto il miglior risultato per la Yamaha in questa gara dopo essere scattato dalla settima piazzola ma non ha mai avuto il passo dei migliori: Marquez e Dovizioso sono risultati imprendibili proprio come Rins e Miller, il centauro di Tavullia ha provato a battagliare con P. Espargarò ma ...

Lorenzo Dalla Porta Moto3 - GP Repubblica Ceca 2019 : “Contento del secondo posto - il Mondiale è lungo” : Lorenzo Dalla Porta ha conquistato il secondo posto nel GP di Repubblica Ceca 2019, tappa del Mondiale Moto3 che si è corsa a Brno. Il 22enne, reduce Dalla vittoria in Germania, ha però perso la leadership della classifica generale: oggi si è imposto il suo rivale Aron Canet e accusa così un ritardo di tre punti dall’avversario spagnolo per il titolo iridato. Si preannuncia una bella battaglia nella seconda parte di stagione con il toscano ...

Jack Miller MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : “Odio il bagnato ma vado forte - sono contento della prima fila” : Come sempre quando si aprono gli ombrelli Jack Miller sa estrarre il massimo dalla propria moto. L’australiano, infatti, ha centrato il secondo tempo nel corso delle qualifiche del Gran Premio della Repubblica Ceca 2019 della MotoGP, chiudendo solamente alle spalle dello scatenato Marc Marquez. Il portacolori del team Ducati Pramac sorride al termine della sessione, e svela un segreto ai microfoni di Sky Sport: “A me correre sul ...

Repubblica : Icardi conteso tra Napoli e Roma : Mauro Icardi deciderà del suo futuro solo dopo che la trattativa tra la Juventus e il Manchester United per Lukaku sarà conclusa, scrive Repubblica. Se a Torino arrivasse il belga, infatti, in cambio di Dybala, è improbabile che si punti anche a Maurito. Di numeri 9 ce ne sarebbero a sufficienza. Tra l’altro, il presidente dell’Inter ha sempre detto che Icardi non andrà mai alla Juve e se davvero Paratici dovesse portare Lukaku a ...

“Un mio partito? Roba da Prima Repubblica” - dice Conte : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si fa una foto con un gruppetto di ragazze australiane e un altro di italiane. E poi glissa: “Un mio partito? Roba da Prima Repubblica”.

Giuseppe Conte : “Mai con un’altra maggioranza - non è la Prima Repubblica” : "Non facciamo i peggiori ragionamenti della Prima Repubblica. Restituiamo alla politica la sua nobiltà e la sua nobile vocazione. Voliamo alto", ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, alla stampa. Replicando al ministro Salvini, poi ha continuato: "Che io possa andare in Parlamento a cercare maggioranze alternative o che io voglia addirittura dare vita a un mio partito è pura fantasia".Continua a leggere

Governo : Conte - ‘un mio partito? No a peggiori ragionamenti da I Repubblica’ : Roma, 25 lug. (AdnKronos) – “E’ assolutamente fantasiosa l’ipotesi che viene ventilata che io voglia formare un partito. Signori, vi invito a non fare i peggiori ragionamenti della Prima Repubblica, restituiamo alla politica la sua nobiltà e voliamo alto”. Lo dice il premier Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti subito dopo aver lasciato il ristorante giapponese, a due passi da Palazzo Chigi, ...