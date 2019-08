Non esiste solo il gialloverde

Lega : "L'ipotesi Italexit Non esiste Governo 5 Stelle-Pd? Uno schifo" : Crisi di Governo, elezioni o nuovo esecutivo? Che cosa succederà ora? Affaritaliani.it lo ha chiesto a Guido Guidesi, sottosegretario alla presidenza del Consiglio ed esponente di punta della Lega Segui su affaritaliani.it

Coppa Davis 2020 - esiste ancora? Si giocherà a fine stagione - ma il nuovo format già Non entusiasma : La Coppa Davis della rivoluzione, la Coppa Davis del cambiamento epocale. Così è stata definita l’edizione 2019 della più antica competizione tennistica a squadre del mondo, quella ispirata da Gerard Pique e dall’investimento di 3 miliardi di dollari del suo fondo. Una modifica sostanziale nata dalla voglia di attirare l’attenzione del pubblico e dei grandi giocatori che, ultimamente, avevano un po’ trascurato la ...

Francesco Chiofalo va a convivere con Antonella Fiordelisi : “Selvaggia Roma? Per me Non esiste” : Fanno sul serio Chiofalo e la Fiordelisi, già pronti a vivere insieme nonostante facciano coppia da appena 5 mesi. Li vedremo a Temptation Island Vip? Francesco è inoltre durissimo con la ex Selvaggia Roma: "Quando ho scoperto di avere un tumore mi ha quasi augurato la morte, non voglio più avere alcun rapporto con lei".Continua a leggere

"Ecco perché con il Rosatellum la desistenza Non conviene" : Uniti, divisi o desistenti? Mentre ancora non si sa se e quando andremo al voto anticipato, già i partiti si preparano a rispondere al prossimo interrogativo: se sia meglio presentarsi al voto in uno schieramento che unisca più partiti, in solitaria con il proprio partito o utilizzando un meccanismo nato con il Mattarellum (la legge elettorale uninominale in vigore per le elezioni dal '94 al 2001) e cioè la desistenza. Il ...

Pamela Prati dopo Mark Caltagirone : ‘Pamela Non esiste più - oggi sono Paola Pireddu’ : C’era una volta Pamela Prati, poi è arrivato Mark Caltagirone e lo tsunami mediatico che ne è seguito ha travolto la showgirl, che oggi decide di ripartire da Paola Pireddu, il suo nome di battesimo: “oggi sono Paola Pireddu. sono caduta e ho provato a rialzarmi. Non è stato semplice e tuttora non lo è, ma quella Pamela non esiste più, e son dovuta tornare a essere Paola per trovare la forza e rimettermi in piedi. Paola è un nome ...

“Pamela Prati Non esiste più. Da oggi sono Paola Pireddu” : “Pamela Prati non esiste più. oggi sono Paola Pireddu. sono caduta e ho provato a rialzarmi. Non è stato semplice e tuttora non lo è, ma quella Pamela non esiste più, e son dovuta tornare a essere Paola per trovare la forza e rimettermi in piedi. Paola è un nome semplice, dolce, forte. Ma è soprattutto il nome di una donna libera”. È l’annuncio choc fatto da Pamela Prati in un’intervista al settimanale oggi, tornando a ...

Sabrina Ferilli : “Non esiste il caso Bibbiano - rischioso pensare che i bambini non mentano” : Sabrina Ferilli, che ha affrontato il tema dell’affido dei minori nella fiction L’amore strappato, nega l’esistenza di un ‘caso Bibbiano’, concentrandosi invece sulle responsabilità singole, come nel caso dello psicologo Claudio Foti: “Foti e i tanti psicologi che seguivano la sua impostazione partivano dal presupposto che tutti i bambini dicessero sempre la verità, questo è il primo problema”.Continua a leggere

Assegna un rigore con il Var - ma in Bolivia Non esiste ancora. La scena in campo è incredibile : Partita di campionato fra Club Always Ready e Bolivar, l’arbitro Raùl Orosco concede un calcio di rigore ai padroni dopo aver fatto il segno del Var. Peccato che in Bolivia non sia ancora arrivato… L'articolo Assegna un rigore con il Var, ma in Bolivia non esiste ancora. La scena in campo è incredibile proviene da Il Fatto Quotidiano.

Truffa in vacanza : paga 500 euro ma la casa Non esiste : Il metodo dei malviventi è evidente: tariffe basse sui siti internet con foto false per attirare clienti e raggirarli più facilmente. Nel Cilento, una delle mete turistiche più rinomate della Campania, in provincia di Salerno, continuano le truffe delle case vacanza ai danni dei villeggianti. L’ultimo episodio è stato segnalato a Marina di Camerota, in seguito a un annuncio pubblicato su un sito internet.\\ Alcuni ignoti hanno ...

La ricetta della pasta fredda alla greca (che Non esiste) : La ricetta della pasta fredda alla grecaLa ricetta della pasta fredda alla grecaLa ricetta della pasta fredda alla grecaLa vogliono tutti, la cercano tutti: quando arriva l’estate la pasta fredda alla greca diventa uno di quei piatti che non possono mancare. Perché è fresca, leggera, fa sentire un po’ in vacanza con i sapori mediterranei della feta, le olive, i pomodori, poi è tra le più semplici da fare. Per provare subito la ...

Alpi - “ghiacciai dimezzati in un secolo. Tra 30 anni Non esisteranno più sotto i 3.500 metri” : l’allarme del Cnr sul riscaldamento globale : “I ghiacciai delle Alpi si sono dimezzati nell’ultimo secolo e quelli sotto i 3.500 metri di quota sono destinati a sparire nel giro di 20-30 anni “. L’ultimo allarme sugli effetti del riscaldamento globale arriva dal Cnr. Il glaciologo del Consiglio nazionale delle ricerche, Renato Colucci, ha raccontato la drammatica situazione in cui si sono le nevi perenni lungo l’arco Alpino. Del 50% di copertura che i ...