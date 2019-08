Fonte : attualitavip.myblog

(Di sabato 17 agosto 2019) Il figlio, ma prima del funerale ichelac’è. Manuel Hernandez e sua moglie hanno accusato l’di ad Ocosingo, in Messico, di aver perso il corpo del lorodopo aver scoperto il giorno dopo la sua morte che la piccolaconteneva in realtà. La coppia, come riporta il Sun, aveva portato il bambino in pronto soccorso a causa di un malore. Purtroppo le sue condizioni erano molto gravi, così il piccolo è stato trasferito in un altro, ma nonostante tutti i tentativi dei medici alla fine non ce l’ha fatta ed è morto. Per ila notizia è stata terribile, ma dopo il lutto hanno avuto anche un altro dolore: quello di sapere perso il corpo del loro bimbo. Un parente della coppia è tornato inpoche ore dopo per prendere il corpo del bambino in unabianca e portarlo a ...

infoitestero : Neonato muore in ospedale, i genitori scoprono che dentro la bara c'è solo immondizia - zazoomnews : Neonato muore di stenti i genitori lo chiudono in una scatola e lo seppelliscono in giardino - #Neonato #muore… - zazoomblog : Neonato muore di stenti i genitori lo chiudono in una scatola e lo seppelliscono in giardino - #Neonato #muore… -