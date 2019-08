L' apertura di credito di Bersani ad una intesa tra Pd e Cinquestelle

Fonte : agi

(Di sabato 17 agosto 2019) “I 5 Stelle sono stati e sono certamente un problema per la sinistra”, ma ora “o si prende questo tornante come un'occasione per una correzione di rotta” oppure qualsiasi altra soluzione “apparirà un arrocco difensivo, e la destra potrà rimanere protagonista nel paese”. Così scrive oggi, affrontando il tema delle alleanze e il nodo del governo, in una lettera-appello che appare sull'edizione di carta de la Repubblica, Pierluigi, l'ex segretario del Pd che il 27 marzo del 2013 in qualità di premier incaricato, si vide opporre - in diretta streaming con Crimi e Lombardi e affiancato da Enrico Letta - il gran rifiuto dei 5Stelle ad una possibiletra il Pd e il Movimento. “Un problema ma non il problema”, chiosa poi, che in quanto tale “comporta un'iniziativa politica combattiva e intelligente e un qualche ripensamento del profilo politico e programmatico della ...

