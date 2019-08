Benedetta Rinaldi esclusa dalla Rai dopo 15 anni si sfoga | “Disoccupata e con un figlio”

Benedetta Rinaldi - la conduttrice di Unomattina esclusa dai palinsesti Rai : “L’ho scoperto dai giornali - ora sono disoccupata con un figlio” : Benedetta Rinaldi, storico volto Rai di Unomattina e La Vita in Diretta Estate, è stata esclusa dopo 15 anni dai palinsesti di Viale Mazzini. A 38 anni, si trova così disoccupata e in un’intervista al settimanale Nuovo si è sfogata contro questa decisione. “È stato un vero colpo. Ora sono disoccupata e messa all’angolo. Non avevo un contratto pluriennale, per carità, ma almeno avrei voluto ricevere una telefonata per essere ...

Benedetta Rinaldi : "Togliere il lavoro significa far perdere la dignità ad una persona. Costavo poco e portavo risultati..." : Benedetta Rinaldi, conduttrice esclusa dai palinsesti Rai riguardanti la stagione televisiva 2019/20, si è sfogata con il settimanale Nuovo al quale ha manifestato nuovamente la propria delusione soprattutto per le modalità con le quali (non) le è stata comunicata la mancata riconferma a UnoMattina.Già circa un mese fa, pochi giorni dopo la presentazione ufficiale dei palinsesti Rai, la giornalista e conduttrice romana utilizzò una ...

Benedetta Rinaldi fuori dalla Rai : “Senza mio marito come farei ad andare avanti?” : Benedetta Rinaldi è rimasta senza programmi in Rai Momento difficile per Benedetta Rinaldi. La giornalista e conduttrice è rimasta fuori dai nuovi palinsesti Rai. A settembre non tornerà alla guida di Unomattina né a quella di qualche altro programma televisivo. Una scelta che la presentatrice ha appreso dai giornali, senza avere alcuna comunicazione diretta dai […] L'articolo Benedetta Rinaldi fuori dalla Rai: “Senza mio marito come ...

Unomattina - Benedetta Rinaldi fuori dal programma : “Non mi hanno detto niente. Abbiamo fatto ottimi ascolti - ecco perché ora sto male” : Imbocca il figlio Edoardo, fa una telefonata alla mamma. Si scusa per il breve ritardo mentre il rumore del vento di Fregene è in sottofondo, Benedetta Rinaldi pesa le parole ma il tono è chiaramente deluso. Il suo nome non figura nei Palinsesti Rai della prossima stagione, dopo aver condotto le ultime due edizioni di Unomattina con Franco Di Mare e numerosi spazi nel mattino della prima rete. “Giorni assurdi, crudeli ed immeritati“, ...

