Achille Lauro | Open Arms? Complici di un delitto ' Vergognoso lasciarli morire

Open Arms - parla Achille Lauro : 'Lasciarli morire così è vergognoso e inaccettabile' : Continua a far discutere lo stallo relativo alla situazione della Open Arms, la nave spagnola – di proprietà dell'omonima e ormai popolarissima ONG catalana – che da circa due settimane sosta a largo di Lampedusa con numerosi migranti a bordo. Al momento le persone bloccate sulla nave sono 134. La discussione mediatica è più che mai accesa, nella giornata di ieri anche Achille Lauro ha voluto dire la sua. La nota congiunta di Emergency ed Open ...

Achille Lauro raddoppia a Roma - biglietti in prevendita per la nuova tappa del Rolls Royce Tour 2019 : Achille Lauro raddoppia a Roma: saranno due i concerti del Rolls Royce Tour 2019 nella capitale. Dopo il sold out del concerto del 4 ottobre in programma all’Atlantico Live di Roma, a grande richiesta l'evento raddoppia. L'artista si fermerà nello stesso club anche il giorno successiva, per un nuovo live in programma il 5 ottobre! I biglietti per la nuova data sono disponibili in prevendita su TicketOne, solo online e via call center; da ...

Gli ospiti di Napoli Pizza Village 2019 da Mahmood e Anastasio ad Achille Lauro e molti altri : Sono stati annunciati gli ospiti della nuova edizione del Napoli Pizza Village, in programma sul lungomare partenopeo dal 13 al 22 settembre 2019. Pizza e musica, sono questi gli ingredienti delle serate per le quali sono in programma le esibizioni di 14 special guest in diretta in radiovisione su RTL 102.5, media partner anche quest'anno. Sul palco del Napoli Pizza Village 2019 si esibiranno il vincitore in carica del Festival di Sanremo, ...

Festival La Versiliana - da Achille Lauro a Morgan e Giorgio Panariello : ecco tutte le esibizioni in programma ad agosto : Il 7 ARISA – SABRINA IMPACCIATORE Se c’è un pregio nelle canzoni di Arisa è quello che molte strofe (e ritornelli) si ricordano anche se non hai voglia di tenerli a mente. “E usa/più cura nelle cose che dici/lo so che siamo amanti ma siamo anche amici/andiamo avanti solo se siamo felici”, ad esempio, è la strofa leggera e spensierata che porta al ritornello di Una nuova Rosalba in città, brano che dà il titolo anche all’ultimo album della ...

Achille LAURO/ Rolls-Royce e abbraccio col pubblico : 'Siete magici...' - Battiti Live - : ACHILLE LAURO a Battiti Live 2019 con '1969': 'fare musica è fantastico, ma quando riesci ad arrivare a tutti è incredibile'

Rocco Hunt duetta con Achille Lauro - J-Ax - Clementino e molti altri nell’album Libertà : Rocco Hunt duetta con Achille Lauro nel nuovo disco di inediti in programma per il prossimo 30 agosto con Sony Music. Achille Lauro non è però l'unico artista presente nell'album Libertà che segna il ritorno in musica di Rocco Hunt dopo tre anni di lavoro in studio. La tracklist è stata diffusa nelle scorse ore e annuncia i featuring del progetto. Se Achille Lauro duetta nella prima traccia, Mai Più, J-Ax e i Boomdabash sono nella terza ...

Programma e ospiti di Deejay Onstage a Riccione con Irama - Alberto Urso - The Kolors e Achille Lauro : Svelato il Programma di Deejay Onstage a Riccione! Nel mese di agosto, l'intrattenimento di Piazzale Roma a Riccione sarà ancora una volta a cura di Radio Deejay, dei suoi speaker, e degli ospiti con una parte della serata riservata al contest per emergenti. Radio Deejay sarà a Riccione, in Piazzale Roma, dal 3 al 24 agosto 2019. Alla conduzione degli eventi ci saranno gli speaker di Radio Deejay: Rudy Zerbi, Andrea&Michele, La Pina, ...

Achille Lauro e quei bravi ragazzi che non ti aspetti : Cosenza, Festival delle Invasioni 2019: 21esima edizione d’una festa musicale urbana la cui cifra sta nelle sonorità della scena musicale contemporanea e un nuovo uso dello spazio, per beni culturali fruiti in modo alternativo, non convenzionale. Da Daniele Silvestri, fresco di Targa Tenco che in riva al Crati anticipa il tour autunnale nei palasport al rapper Izi, accompagnato per l’occasione dal vietnamita Mike Lennon, dall’indie di Calcutta ...

Achille Lauro bacia Boss Doms poi cancella il video dai social : Siparietto ‘romantico’ a Villafranca, che ospita il concerto di Achille Lauro. Il cantante, rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo con la tanto discussa Rolls Royce, durante una tappa del tour che lo sta portando in giro per l’Italia per presentare dal vivo l’ultimo disco 1969 ha mandato in visibilio i fan quando si è avvicinato al suo chitarrista Boss Doms e gli ha dato un bacio sulle labbra. La clip è stata ...

Battiti Live da Brindisi su Italia1 il 17 luglio - tutti gli ospiti da Achille Lauro a J-Ax : Sono annunciati gli ospiti di Battiti Live da Brindisi su Italia1. Come di consueto, la conduzione è affidata ad Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, con inizio della serata in programma per le 21,10. Tra gli ospiti ufficiali anche J-Ax, che tornerà sul palco dell'evento con il singolo Ostia Lido, ma anche Achille Lauro, reduce dal successo al Festival di Sanremo con il brano Rolls Royce e successivamente con C'est La Vie e 1969, che ...

Achille Lauro celebra la cultura hippie e sposta le lancette al 1969 : Da oggi, giovedì 4 luglio, è online il video del nuovo singolo di Achille Lauro “1969”, estratto dall’omonimo rivoluzionario album. Una parte del video è stata girata durante il flower party che si è tenuto il 24 giugno al Bar Bianco di Milano, dove sono arrivati centinaia di fan che hanno trasportato Parco Sempione indietro nel tempo, agli anni ’60 e ’70, pervasi della cultura e della moda hippie. Al video, con la regia di Mattia Di Tella, ha ...