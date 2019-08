Ue | la situazione della Open Arms è insostenibile | serve lo sbarco dei migranti

Migranti - decimo giorno a bordo della Open Arms : situazione medica critica. E intanto la Ocean Viking continua a salvare : sono in 250 : È il decimo giorno a bordo per i naufraghi salvati dalla nave dell’Ong Open Arms. L’imbarcazione spagnola il primo agosto ha soccorso nelle acque del mediterraneo 121 Migranti, altri 39 invece quelli fatti salire ieri, recuperati in acque maltesi e raggiunti grazie a una segnalazione di Alarm Phone. Malta ha fatto sapere alla Ong spagnola di essere disponibile allo sbarco degli ultimi 39, ma non degli altri. Una scelta definita ...

Ondata di caldo in Europa - altra giornata di record e disagi dalla Francia alla Scandinavia ma ora si torna a respirare : il punto della situazione : Oggi è stata l’ultima giornata di caldo estremo in Europa a causa dell’Ondata di calore che ha infiammato i settori centro-occidentali del continente per tutta la settimana. Ora si dovrebbe tornare progressivamente a livelli più accettabili e in linea con le medie stagionali. Dopo la giornata record di ieri, anche oggi sono stati stabiliti nuovi primati e sono stati tanti i disagi determinati dal grande caldo. Nuovi record sono stati battuti ...

Governo - incontro Di Maio-Salvini : pranzo di un’ora per fare il punto della situazione : Faccia a faccia, come non accadeva da due settimane: Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono incontrati a pranzo a Palazzo Chigi, dopo giorni di accuse a distanze fino alla sfiorata crisi di Governo. L’ultimo scontro ha riguardato l’informativa di Giuseppe Conte al Senato sul caso Lega-Russia, ma sullo sfondo ne rimangono altri: dal Tav all’Autonomia, dalle questioni europee alla futura manovra. Oggi però entrambi i vicepremier ...

Giovanni Allevi e il distacco della retina : “Ho continuato a suonare sapendo di compromettere la mia situazione. Mi sono sentito un eroe” : Giovanni Allevi si prepara a tornare in Giappone per una data del suo tour anche se, proprio lì, due anni fa ha rischiato di perdere la vista: “Nel 2018 ho fatto un tour che è passato proprio per Miyazaki, la città dove sono stato operato: in prima fila in teatro c’era tutto lo staff medico – ha raccontato al Corriere della Sera -assieme al giovane e bravissimo dottor Nakahara, che ha eseguito l’intervento. La notte prima ...

Calciomercato - il punto della situazione di ieri 24 Luglio 2019 : Come ogni estate, il Calciomercato prende il largo e anche ieri, in data 24 Luglio 2019, sono arrivate diverse notizie importanti sul fronte finestra di mercato della nostra Serie A. Il Napoli ha ufficializzato l’acquisto del macedone Elmas, arrivato in azzurro per una cifra pari a 16 milioni di euro, per sostituire Diawara e Rog (oggi presentato ufficialmente come nuovo acquisto del Cagliari) a centrocampo e per rinforzarsi anche in ottica ...

Tav - Grillo : scontento della situazione : 21.11 "Sono molto scontento della situazione che si è venuta a creare: saremo in Francia in un minuto e ci metteremo tre mesi a trovare una differenza però,forse,avremo tolto di mano l'ennesimo pretesto ai fantocci dell'economia finanziaria. Decida il Parlamento,è la democrazia bellezze (teniamocela stretta). Così Grillo sulla Tav,sul suo blog. "Il senso di questa opera inutile lo abbiamo sotto gli occhi tutti quanti: evitare che il paese ...

Tav : Grillo - ‘sono scontento della situazione - ora deciderà Parlamento’ (2) : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – Il post, firmato Beppe Grillo e il suo neurologo, smentisce le ricostruzioni sulla rabbia del garante del M5S per il via libera di Giuseppe Conte al Tav. “Ci sono giornali che mi descrivono ‘furioso con Conte’ ed ‘incapace di riconoscere il mio MoVimento’: l’ho addirittura ‘confidato a persone’ che mi sono vicine. Si chiamano ‘argomenti ...

Stromboli - l’INGV fa il punto della situazione : “continua l’attività esplosiva alle isole Eolie” [FOTO e DETTAGLI] : L’INGV ha aggiornato la situazione dello Stromboli dopo il violento parossismo del 3 luglio: gli esperti vulcanologi e in modo particolare l’autorevole Boris Behncke hanno spiegato che “Negli ultimi mesi, la persistente attività esplosiva dello Stromboli – appunto, la classica “attività Stromboliana”,si è manifestata in modo piuttosto vivace, coinvolgendo 4-5 bocche sulla terrazza craterica. Questa attività ha raggiunto un ...

Maltempo - Legambiente : “Gli ultimi episodi confermano la gravità della situazione climatica” : “Le ultime vicende sulla costa – le centinaia di pini di Cervia, così come la devastante grandine di Pescara – ci confermano la gravità della situazione climatica, aggravata dalle scarse politiche di mitigazione e alla mancanza di visione nell’adattare gli ambienti urbani al nuovo clima sottolineando la necessità di delineare priorità economiche al contrasto del rischio climatico. Anche in Emilia Romagna gli eventi meteorici ...

Emergenza maltempo - costa adriatica in ginocchio : grandine - nubifragi - trombe d’aria - forti venti. Il punto della situazione : Temporali, grandinate, venti fino a 150 km/h e trombe d’aria sulla costa adriatica: è successo tutto questo nelle ultime ore dopo settimane di caldo asfissiante. Un’ondata di maltempo violentissima che ha messo in ginocchio Romagna, Marche e Abruzzo causando feriti, tanti danni e molta paura. Pescara registra la situazione più critica: violenti nubifragi sono stati accompagnati da chicchi di grandine fino a 5 centimetri e hanno ...

Stromboli - allerta gialla della Protezione Civile per il vulcano : “situazione di potenziale disequilibrio” : Il Dipartimento della Protezione Civile ha disposto il passaggio di livello di allerta da “verde”, che corrisponde all’attività ordinaria, al livello “giallo” per il vulcano Stromboli, e la conseguente attivazione della fase operativa di “attenzione” secondo quanto previsto dal Piano Nazionale di emergenza per l’isola di Stromboli. Tale decisione, a seguito delle esplosioni parossistiche registrate nella giornata di ieri, è stata adottata alla ...

Sea Watch - situazione si sta sbloccando. Conte : ora è compito della magistratura : Potrebbe essere vicina a una soluzione, dunque l'odissea della nave Sea Watch, da 14 giorni in navigazione nei pressi delle coste italiane con a bordo 42 migranti, salvati nel Canale di Sicilia e bisognosi di soccorsi. A postare il video su Twitter la stessa Sea Watch Italy; il filmato mostra la capitana della nave battente bandiera olandese, la tedesca Carola Rackete, parlare con alcuni militari italiani dopo l'ultimo tentativo di forzare il ...