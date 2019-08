Sardegna | coppia di turisti francesi ruba 40 chili di sabbia di Chia | fermata all’imbarco

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2019) Hanno preso quaranta chilogrammi dibianca die poi, nascondendoli nel portabagagli del Suv, hanno cercato di portarla fuori dall’Italia, in Francia. A tentare il furto unadiche stava per lasciare laimbarcandosi sul traghetto che collega Porto Torres e Tolone. I due sono stati bloccati ieri pomeriggio dagli uomini della Tenenza della Guardia di Finanza che hanno scoperto le quattordici bottiglie di plastica riempite con la finissimadelle dune e denunciati per furto con l’aggravante di aver sottratto un bene destinato alla pubblica utilità. Ora i due risno la reclusione da uno a sei anni. Lasi è giustificata dirando di non voler compiere alcun reato, ma solo di voler portar via un ricordo, “un souvenir” della vacanza in. L'articolodi40...

