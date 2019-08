Luigi Di Maio | Né offerte né contatti con la Lega

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 16 agosto 2019) Nessuna offerta di fare il premier, nessun contatto nelle ultime ore con la. Fonti vicinissime al vicepremier e capo politico dei 5 stelle,Di, negano all’Huffpost di aver ricevutoo anche solo che ci siano staticon la. “Non ho ricevuto alcuna offerta - dicono collaboratori vicini al vice premier - e non ci sono stati neanchedi recente. Ora noi vogliamo andare il 20 in Aula in Senato per vedere come si comporta lae il 22 alla Camera votare per il taglio del numero dei parlamentari”.Quest’ultima affermazione, indirettamente, esclude che Conte abbia intenzione di presentare le dimissioni il 20 dopo il suo intervento a Palazzo Madama, perché se rassegnasse il mandato nelle mani di Sergio Mattarella salterebbe la seduta parlamentare di Montecitorio sul taglio dei parlamentari.

