Fonte : ilsole24ore

(Di venerdì 16 agosto 2019) Ladei rendimenti dei titoli di Stato finlandesi è tutta negativa, da 1 a 30 anni, per la prima volta oggi. È quanto rileva Quant.Capital Management

fisco24_info : La Finlandia nel club dei Paesi con l’intera curva dei tassi sotto zero: La curva dei rendimenti dei titoli di Stat… - Italiaracing : Quale sarà il destino di @Craig_Breen con la Hyundai nel #WRC dopo il bel Rally di Finlandia?… - And_Maria_Bobo : RT @itsamybtw: Possibile che siamo in 59mila nel Twitter volley e nessuno ha ancora scoperto chi è andato in Finlandia con Teuz*o? -