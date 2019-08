Infortunio Hazard | tegola Real | si ferma il belga | rientro incerto

As : Real Madrid - Hazard ko per Infortunio alla coscia : Hazard non giocherà la prima giornata della Liga. Lo comunica il Real Madrid. Il calciatore è infortunato. Il club dichiara che è in fase di valutazione, ma presumibilmente, scrive As, il belga non potrà giocare per 3 o 4 settimane. Si tratta di un infortunio complesso, alla coscia sinistra, con diverse possibilità di ricaduta. Se fosse così, Hazard non sarebbe disponibile nelle prime tre giornate di campionato, per gli le partite contro Celta, ...