Il taglio dei parlamentari è una riforma monca Parola di costituzionalista

Perché quello del taglio dei parlamentari è un autogol di Salvini : non si vota prima di aprile 2020 : La proposta di Matteo Salvini di approvare la riforma costituzionale che prevede il taglio del numero dei parlamentari e poi andare subito al voto anticipato potrebbe non essere realizzabile. Sul tema le opinioni dei costituzionalisti non sono univoche, non esistendo alcun precedente. Ma la posizione prevalente è quella di un'impossibilità di conciliare le due cose.Continua a leggere

taglio dei parlamentari e poi subito al voto? La mossa di Salvini è “inconciliabile” con la Carta e Mattarella aveva già avvertito i partiti : La mossa di Matteo Salvini non solo per Luigi Di Maio è “un bluff”, ma è destinata a scontrarsi con la chiusura del Colle. La “sfida” ai 5 stelle del leader della Lega che prevede di approvare la riforma costituzionale per il Taglio dei parlamentari e quindi il ritorno al voto immediato è ritenuta “inconciliabile” con quanto previsto dalla Carta. Il Capo dello Stato, come riferito dai retroscena dei ...

Governo - Di Maio : “Ok a taglio dei parlamentari? Salvini si è messo da solo in un labirinto” : Luigi Di Maio ha spiegato perché Salvini si è messo da solo "in cul de sac": "Se vuole votare il taglio degli eletti dovrà prima ritirare la mozione di sfiducia a Conte. Altrimenti la votazione sul taglio slitterà a dopo quella sul premier. Ma se dovesse ritirare la richiesta di sfiducia per il presidente del Consiglio, dovrebbe smentire la sua linea".Continua a leggere

Con il taglio dei parlamentari non si potrà votare prima di aprile-giugno 2020 : Se si voterà entro dicembre, si voterà su 945 parlamentari e non su 600. Ma la proposta di riduzione del numero dei parlamentari non sarebbe vigente nella successiva legislatura. Se invece si vuole renderla davvero vigente nella legislatura successiva, bisogna attendere almeno la primavera inoltrata del 2020, rispettando l'iter dell'articolo 138 della Costituzione. Ecco perché

Crisi - il piano di Salvini : taglio dei parlamentari e andare subito dopo al voto : L'intervento del Vice Presidente del Consiglio nel dibattito tenutosi ieri sera al Senato ha spiazzato il Movimento Cinquestelle ed il Partito Democratico. Prendendo la parola in rappresentanza della Lega durante il dibattito che precedeva la decisione di votare per calendarizzare l'intervento del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha dichiarato la disponibiltà del carroccio a votare a favore della riduzione dei parlamentari. La modifica ...

Il calcolo di Salvini prima della mossa sul taglio dei parlamentari : Matteo Salvini prova a uscire dall'angolo, spiazza tutti e rilancia offrendo la sua disponibilità al M5s ad approvare subito la legge sul taglio dei parlamentari, condizione posta nei giorni scorsi da Luigi Di Maio, e subito colta da Matteo Renzi, che la propone come base di un governo 'istituzionale'. Il capo leghista poi chiede di andare immediatamente al voto anticipato, minacciando l'ormai ex alleato che, se darà comunque la sua ...

Salvini : «Sì al taglio dei parlamentari - poi al voto». Il Senato respinge la richiesta di votare domani la sfiducia a Conte : Il Senato nel pomeriggio ha bocciato sia la proposta della Lega di votare domani la sfiducia al premier Giuseppe Conte sia la proposta di FdI di votare le mozioni di...

Il taglio dei parlamentari in aula alla Camera il 22 agosto : Le comunicazioni alla Camera del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sono previste per mercoledì' 21 agosto alle 11.30.

Salvini sfida il M5S votiamo il taglio dei parlamentari - poi alle urne : Salvini sfida il M5S votiamo il taglio dei parlamentari, poi alle urne."Rilancio la proposta di Di Maio.

Crisi - Salvini : “Anche con il taglio dei parlamentari si può votare a ottobre con la legge attuale” : “Anche con il taglio dei parlamentari si può votare entro ottobre con la legge attuale: non c’è nessun problema, lo dice l’articolo 4 della riforma stessa. Il taglio entra in vigore nella legislatura successiva. Ci siamo presi un impegno, adesso da Di Maio mi aspetto coerenza e dignità. Si può votare entro ottobre, l’importante è che non la tirino in lungo”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, ...

Il 22 agosto si vota alla Camera il taglio dei parlamentari : Le comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte alla Camera sulla crisi di governo all'aula di Montecitorio sono state fissate per mercoledì 21 agosto alle ore 11:30. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio, che ha poi fissato per il pomeriggio di giovedì 22 agosto l'esame della legge costituzionale sul taglio dei parlamentari, con seguito il giorno successivo. La commissione Affari costituzionali, quindi, ...

Salvini : "Ok al taglio dei parlamentari e subito alle urne" Conte in Aula il 20 agosto - no alla linea del Centrodestra : Con una mossa inaspettata, Matteo Salvini prende la parola in Aula Senato e annuncia l'ok della Lega alla proposta chiave dei 5 Stelle del taglio di 345 parlamentari per poi andare subito alle elezioni anticipate. Si tratta di un colpo ad effetto che spiazza in un colpo sia gli ex alleati... Segui su affaritaliani.it

Crisi di governo - Salvini : "taglio dei parlamentari poi al voto" ma tiene l'asse Pd-5s : Crisi posticipata al 20 agosto: in Senato passa la linea M5s-Pd. Il segretario della Lega Matteo Salvini ha preso la parola...

Salvini dice sì al taglio dei parlamentari M5S : «Allora ritiri la mozione di sfiducia» La Lega va sotto - Conte in aula il 20 agosto : A Palazzo Madama il ministro dell’Interno apre al taglio dei parlamentari. Poco prima aveva annunciato che non ritirerà i ministri dal governo. In Senato continua la seduta sul la calendario dei lavori