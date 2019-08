Il Segreto dove eravamo rimasti | il riassunto delle puntate precedenti

Fonte : comingsoon

(Di venerdì 16 agosto 2019) Scopriamo di più sulle storyline che hanno animato il mese di luglio in attesa del ritorno della soap su Canale 5.

Pandora1775 : RT @Bruxmela: ' Il segreto è stare in quel momento, senza badare al resto e senz'avere idea di dove andrai dopo. Perché se riesci a far fun… - VenetianCoin : @GranatoMau @marattin @danielecina Ti svelo un segreto. La sovranità monetaria dove ti impongono un cambio con un'a… - Fresia07818012 : ' Il segreto è stare in quel momento, senza badare al resto e senz'avere idea di dove andrai dopo. Perché se riesci… -