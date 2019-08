Il mercoledì la Champions va su Mediaset Respinto il ricorso della Rai

La Champions League torna su Mediaset : una gara in chiaro il mercoledì : Mediaset tornerà a trasmettere la Champions League per i prossimi due anni. Piersilvio Berlusconi: “Accordo raggiunto con Sky”.“powered by Goal”Colpo grosso per Mediaset che si è assicurata la trasmissione in chiaro di un incontro a scelta di Champions League del mercoledì sera: raggiunta per i prossimi due anni l’intesa con Sky che detiene i diritti per massima competizione europea fino al 2021.A dare l’annuncio è stato ...