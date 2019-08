Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 16 agosto 2019) Ok La conclusione più inaspettata di tutte, perRodriguez, potrebbe essere quella di rimanere alMadrid, scrive. Nonostante la presenza di Zinedine. Lo stesso allenatore che nel 2017 ha chiesto che il colombiano venisse ceduto perché non faceva parte del suo progetto. A quel tempo,aveva vinto la sua seconda Champions e poteva dettare una linea alpoichéPérez avrebbe accettato qualsiasi sua decisione.ha perso credibilità Ma la vita gira, scriveè andato al Bayern dove ha avuto problemi di salute e contrasti con l’allenatore Kovac, il che lo ha fatto passare da titolare indiscusso a riserva. Sul fronteMadrid,inizia a perdere credibilità, dunque la sua posizione di forza conè cambiata. Persi sono fatte avanti squadre come l’Arsenal, il Manchester United o la Juventus. ...

napolista : Futbolred: Se James resterà al Real, sarà nel disprezzo di Zidane costretto da Florentino Il cambiamento nelle idee… -