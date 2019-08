Correggio | ladre al supermercato con i figli per non dare nell’occhio

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 16 agosto 2019) Valentina Dardari Corredate anche di uno scontrino vecchio, le telecamere le hanno però incastrate Alcunehanno deciso di anal lavoro in undi, con tanto dial seguito, forse per sviare gli sguardi e sembrare mamme normali alcon la prole. Alla guardia avrebbero anche mostrato uno scontrino vecchio per giustificare la spesa. Niente da fare però, le telecamere di sicurezza le hanno incastrate. Quattro donne sono entrate in un, comune in provincia di Reggio Emilia. Sembravano mamme normali che, accompagnate dai loro piccoli, andavano a fare la spesa. E invece si trattava dial lavoro con i bambini. Le quattro, di età compresa tra i 21 e i 46 anni, hanno fatto razzia di vari prodotti, di bellezza, per la casa, alimentari, di vario genere insomma. Poi, come se nulla fosse, hanno raggiunto ...

