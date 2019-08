Coppa Italia 2019-2020 | il calendario e gli orari del 3° turno Come vedere le partite in

Risultati Coppa Italia Serie C/ Diretta gol live score : vince l'Arzignano! : Risultati Coppa Italia Serie C: la Diretta gol live score delle partite messe in calendario oggi 14 agosto 2019, per la fase a gironi del torneo.

Coppa Italia Serie C - Modena eliminato : solo un pari per l’Avellino : Il Modena perde ed esce dalla Coppa Italia di C. I canarini dopo il pareggio all’esordio con la VirtusVecomp sono incappati in una sconfitta al Menti di Vicenza contro l’ArzignanoChiampo. Per l’Avellino, invece, solo un 2-2 nell’esordio ufficiale della nuova stagione. Domenica battendo il Bari, in casa, potrà centrare la qualificazione al secondo turno di Coppa. Sempre domenica prossima sono in programma le ultime ...

Diretta Arzignano Modena/ Streaming video tv : parola a Zaro - Coppa Italia C - : Diretta Arzignano Valchiampo Modena: parola a Zaro in vista di questa partita valida per il secondo turno della Coppa Italia di Serie C.

Diretta Paganese-Avellino - Coppa Italia Serie C : azzurrostellati a caccia del successo : Esordio casalingo per la Paganese che ospita l'Avellino nel secondo turno del Girone I della Coppa Italia Serie C: per gli azzurrostellati debutto al Torre con un derby contro i lupi biancoverdi, che invece inaugurano questa sera la competizione tricolore. Erra e Ignoffo coglieranno l'occasione per provare uomini e schemi in vista dell'imminente inizio di campionato, che vedrà da un lato gli azzurrostellati debuttare allo stadio Enrico Rocchi di ...

Coppa Italia Serie C - date e orari prossimo turno : il programma completo : Coppa Italia Serie C, tramite un comunicato la Lega Pro ha annunciato date e orari del prossimo turno della competizione. Di seguito il programma completo. SABATO 17 AGOSTO 2019 GIRONE “D” PIANESE – PISTOIESE ORE 17.30 DOMENICA 18 AGOSTO 2019 GIRONE “A” RENATE – COMO ORE 20.00 GIRONE “B” ALBINOLEFFE – LECCO ORE 17.00 GIRONE “C” REGGIO AUDACE – JUVENTUS U23 Stadio “G. Moccagatta”, Alessandria ORE 18.30 GIRONE “E” VIS ...

Coppa Italia Serie C - Paganese-Avellino oggi 14 agosto visibile su Eleven Sports : Tempo di derby allo stadio Marcello Torre, dove andrà in scena questa sera, con fischio di inizio previsto per le ore 18.00, la sfida Paganese-Avellino, nella seconda giornata del girone I della Coppa Italia Serie C. Per gli azzurrostellati l'occasione per riscattarsi, dopo il cocente k.o. maturato al San Nicola contro il Bari domenica scorsa, in cui Scarpa e compagni andarono vicini al colpaccio in casa dei galletti pugliesi. Per i lupi ...

Serie C TV - Coppa Italia 14 Agosto - Programma e Telecronisti Eleven Sports : Si completa oggi con due posticipi il secondo turno della Coppa Italia Serie C. La Coppa Italia è il primo atto ufficiale della nuova stagione di Serie C, una competizione che negli ultimi anni ha rappresentato una vera e propria prova generale per il salto di categoria: chi ha alzato la Coppa Italia Serie C è riuscito in tempi brevi anche a conquistare la promozione in Serie B. Nell'ultima edizione a trionfare...

Coppa Italia in trasferta per Genoa e Samp tra Chiavari e Crotone : Tra Chiavari e Crotone, Genoa e Sampdoria sono costrette a rinviare l’esordio stagionale al Ferraris. I lavori a Marassi hanno infatti portato alla sccelta di giocare in trasferta la gara del terzo turno di Coppa Italia: come riporta la Gazzetta dello Sport, il Genoa si sposterà nella vicina Chiavari sul campo dell’Entella per la sfida […] L'articolo Coppa Italia in trasferta per Genoa e Samp tra Chiavari e Crotone è stato ...

Diretta Paganese Avellino/ Streaming video e tv : risultato Coppa Italia Serie C : Diretta Paganese Avellino: info Streaming video e tv della partita, oggi 14 agosto per il secondo turno dei gironi per la Coppa Italia Serie C.

Brescia - niente Rigamonti : contro il Perugia in Coppa Italia si giocherà al Curi : niente ‘Rigamonti’, la sfida di Coppa Italia tra Brescia e Perugia si giocherà domenica allo stadio ‘Curi’, impianto di casa degli umbri. Data l’indisponibilità del ‘Rigamonti’, in fase di ristrutturazione, e andati a vuoto i tentativi di reperire uno stadio neutro, l’unica soluzione rimasta prevede infatti l’inversione di campo. “Nonostante il nostro impegno, le autorità ...