Straniero ubriaco prova a rapire 2 bambine | arrestato

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 15 agosto 2019) Rosa Scognamiglio Unodi origini indiane tenta diduedal passeggino.con l'accusa di tentato sequestro di persona Tentanto sequestro di persona. Con questa accusa, uno, è stato tratto in arresto dagli agenti della polizia di Forlì-Cesena. I fatti risalgono allo scorso lunedì 12 agosto, per le strade di Forlì. L'uomo, 38 anni, di origini indiane, ha tentato di sottrarre duemolto piccole ai rispettivi genitori. Nel primo caso, trattasi di una femminuccia di soli 11 mesi che lo, approfittando del caos pedonale in pieno centro cittadino, avrebbeto a strappare furtivamente dal passeggino. Per fortuna, il padre della bambina ha intuito all'istante le vili intenzioni del delinquente ed ha sventato appena in tempo il tentativo di rapimento. Tra i due ci sarebbe stata una colluttazione e, durante la ...

