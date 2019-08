LIVE Shakhtyor-Torino 0-0 | Europa League 2019 in DIRETTA | la prima frazione si chiude a

Fonte : oasport

in sofferenza nei primi minuti per via dell'aggressività dei bielorussi, poi la qualità della squadra di Mazzarri è uscita fuori cambiando il verso della partita: qualificazione sempre più vicina. 45′ Finito il primo tempo senza recupero,0-0. 41′ Numero del portiere dellosu Zaza che si prende l'ovazione del pubblico. 38′ De Silvestri anticipa il rivale da calcio d'angolo e di testa non riesce ad indirizzare bene. 33′ Rincon, pescato in area di rigore, stringe troppo il diagonale e grazia lo. 31′ Cavalcata di Kovalev che arriva alla conclusione con il destro ma colpisce con l'esterno e non inquadra lo specchio. 28′ Sinistro di Bakaj da posizione defilata che colpisce il palo di sostegno della porta. 26′ Mazzarri non è ...

