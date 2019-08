Leonardo | “Falso che Neymar sia fuori rosa”

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 15 agosto 2019) Il ds del Psg,, ha parlato a Rmc Sport di. “E’ falso che siarosa. Sta seguendo un programma personalizzato per ritrovare la migliore condizione. E’ un nostro calciatore, ha ancora tre anni di contratto e questo non va dimenticato”. Sulla contestazione subita dal brasiliano nella prima giornata di Ligue 1ha detto: “ha commesso degli errori. Prima di incontrarlo qui non lo conoscevo di persona, ma sto iniziando a farlo e posso che dire che è un bravo ragazzo e un calciatore straordinario”. Infine, sul mercato: “Come sapete, sono in atto delle discussioni sul suo futuro, ma al momento nessun discorso è così avanzato”. L'articolo: “Falso chesiarosa” ilNapolista.

