Croazia | ancora in gravissime condizioni i bambini italiani intossicati sulla barca a

Pallanuoto - Mondiali 2019 : tutti i risultati di mercoledì 17 luglio. Ungheria e Croazia ai quarti - Settebello ancora vittorioso : Seconda giornata di gare per i Mondiali di Pallanuoto di Gwangju, in Corea del Sud: il Settebello è inserito nel Girone D ed oggi affrontava il Giappone. Gli azzurri vincono per 9-7 e si portano ad un punto dalla matematica qualificazione ai quarti, dato che nell’altro incontro dello stesso raggruppamento la Germania, che venerdì sfiderà l’Italia, supera il Brasile per 15-8. Nel Girone A il big match di giornata si conclude senza ...