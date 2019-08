Crisi di Governo | Di Maio alla Lega | “Avete deciso di staccare la spina | ma ora non

Crisi - M5s : “Salvini ha staccato la spina al governo e il Senato non può autorizzare il sequestro del computer di Siri” : Matteo Salvini ha staccato la spina al governo gialloverde “proprio mentre il Senato si trovava impegnato ad autorizzare il sequestro del computer di Siri“. “Una coincidenza”, la definisce il M5s, ma “senza quell’autorizzazione gli inquirenti non possono analizzare il contenuto di quel Pc”. Nel quale, ipotizzano gli inquirenti, potrebbero esserci informazioni su una seconda inchiesta che riguarda il ...

Crisi - alla Festa dell’Unità tra dubbi e “senso di responsabilità” : “Governo con il M5s? Un male necessario” - “No - siamo stati insultati” : “Un governo con il M5s per me è un male necessario, ma non deve essere a lungo termine”. Sara è una volontaria alle griglie della Festa dell’Unità della Lucciola che da oltre sessant’anni si svolge a Villadossola, nel Piemonte orientale. Qui, tra un ritratto di Berlinguer e una Bella Ciao in versione “liscio”, i militanti osservano da lontano quello che sta accadendo in Parlamento: “Pensare di votare un governo con chi dice che siamo il ...

SCENARIO/ Crisi di governo - il "piano B" che manda a sbattere Salvini : L'ipotesi in fase di maturazione di un patto di legislatura M5s-Pd è l'imprevisto che fa saltare lo schema win-win pensata da Salvini. Lo SCENARIO

Crisi DI GOVERNO/ Da Ue e Germania un'altra 'zavorra' per l'Italia : Dalla Germania e dall'Europa arrivano dei dati economici che complicano ulteriormente la situazione e lo scenario che l'Italia dovrà affrontare

Crisi di governo - il partito del "non voto" ha sempre più fan : urne lontane : Salvini: "Faremo di tutto per sventare un governo truffa Pd-M5s". I pentastellati lo attaccano: "Perché non si dimette?". Ma...

Vocabolario minimo delle Crisi di governo : Foto di Franco Origlia/Getty Images È di nuovo quel periodo dell’anno, all’incirca. Si calcola che la durata media di un governo repubblicano, in Italia, sia di un anno e due mesi, dato che scende abbondantemente sotto i 365 giorni se consideriamo tutte quelle crisi arrivate a un passo dal concretizzarsi e infine rientrate. La crisi di governo è in definitiva il vero Super Bowl italiano, un evento fortemente mediatizzato e pieno di ...

Crisi di Governo - Salvini : 'Il 20 agosto sfiduceremo Conte' e con Di Maio è gelo : Il ministro Matteo Salvini, dopo la sconfitta incassata in Senato, ha annunciato: "Il 20 agosto sfiduceremo il Presidente del Consiglio Conte". Poi ha rilanciato la proposta di votare subito il taglio di senatori e deputati (rimandando però l'attuazione alla prossima legislatura). Intanto i rapporti tra il leader della Lega e l'ormai ex alleato Luigi Di Maio sono sempre più tesi: questa mattina, a Genova, non si sono rivolti neppure la ...

Crisi Governo - l’appello di Brunetta a Salvini : “Facciamo centrodestra unito di governo - ma no a sovranismo e propaganda da Papeete Beach” : Analisi della Crisi di governo, ai microfoni di Radio Radicale, per voce del deputato di Forza Italia, Renato Brunetta, che rivolge, nel finale, un monito e al contempo un appello al leader della Lega, Matteo Salvini. Il responsabile economico del partito di Berlusconi commenta la convulsa giornata di ieri: “Quando la situazione si fa calda, bisogna mantenere la testa fredda. E non mi pare che i principali protagonisti della Crisi di ...

Crisi di governo - si spegne l’esperimento più punk dell’Occidente : Il governo cade e con lui crolla anche l’esperimento più punk dell’Occidente: un mix di sovranismo, populismo e cannoneggiamento dello “star system” del politically correct come non si era mai visto. Per questo si è trattato di un’esperienza largamente osteggiata e guardata con sospetto, quando non con fastidio, dalla politica classica, quella legata alle prassi istituzionali ed al bon ton delle cancellerie di tutta Europa. Certamente non era il ...

Crisi Governo - Molinari (Lega) : “Renzi si conferma sempre ‘il Bomba’. Di Maio su taglio parlamentari? Mossa disperata” : “Renzi ha definito Salvini “Capitan Fracassa”? Lui invece si conferma nuovamente di essere ‘il Bomba’, come lo chiamavano al liceo. Quel soprannome è perfetto”. Così, ai microfoni di Radio Cusano Campus, il capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati, Riccardo Molinari. E aggiunge: “Questo qua è uno che ha sputato sul governo fino all’altro ieri, accusandolo delle peggiori nefandezze. Ha fatto ...

Crisi Governo - Salvini : “Di Maio? Non parlerò mai male di lui. A Renzi invece mando un bacione”. E conferma sfiducia a Conte il 20 agosto : “Le parole di Di Maio e di Renzi su di me? Sono tranquillo, in queste settimane mi sono ripromesso di non rispondere agli insulti. Mi sono preso del buffone, del razzista, del fascista, dell’assassino, del ladro, del delinquente, del criminale. Sto gestendo 500 immigratia bordo di due navi di Ong e quindi non rispondo alle polemiche”. Così, ai microfoni di “Non stop news”, su Rtl 102.5, il ministro ...

Pierferdinando Casini e la Crisi di governo - l'errore fatale di Matteo Salvini : "Quando doveva aprirla" : l'errore di Matteo Salvini potrebbe risultare fatale. Lo suggerisce Pierferdinando Casini, vecchia volpe democristiana del Palazzi romani. Alla luce di quanto accaduto in Senato, con il tiepido riavvicinamento tra Lega e M5s dopo l'apertura della crisi, al senatore eletto con il Pd qualcosa non torn

Crisi di governo - Salvini conferma : “Il 20 sfiduceremo Conte” : Il vicepremier leghista: no a governi strani, prima si vota, meglio è. Centinaio riapre al dialogo con i grillini. La Ruocco dice no

Le ultime sulla Crisi di governo - per chi non ci sta capendo niente : (foto: Roberto Monaldo / LaPresse) Ieri, 13 agosto, è stata una delle giornate più importanti da quando il vicepremier Matteo Salvini ha chiesto di tornare alle urne dicendo che “non c’è più una maggioranza”. Ci sono almeno tre motivi per affermarlo: il primo è che il Partito democratico e il Movimento 5 stelle hanno votato insieme sul calendario, cioè sull’agenda dei lavori di Palazzo Madama, e così facendo hanno sconfitto il ...