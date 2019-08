Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 14 AGOSTO 2019 ORE 18:20 ARIANNA CAROCCI BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SULLA PONTINA: PER UN INCIDENTE, CI SONO ANCORA CODE TRA SPINACETO E IL RACCORDO VERSO Roma. IN DIREZIONE OPPOSTA, RIMOSSO L’INCIDENTE TRA LA COLOMBO E MOSTACCIANO, TUTTAVIA PERMANGONO CODE. RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO, CON RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 14 AGOSTO 2019 ORE 17:20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA LA PONTINA, PER UN INCIDENTE TRAFFICO CONGESTIONATO TRA LA COLOMBO E MOSTACCIANO VERSO POMEZIA. IN DIREZIONE OPPOSTA, SEMPRE PER INCIDENTE, CI SONO INCOLONNAMENTI TRA SPINACETO E IL RACCORDO. RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO STESSO, CON CODE ALL’ALTEZZA DELLA PONTINA SIA IN CARREGGIATA INTERNA CHE IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 14 AGOSTO 2019 ORE 16:20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PRUDENZA PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULL’A1 FIRENZE-Roma PER UN INCENDIO SEGNALATO ALL’ALTEZZA DEL KM 536+000 TRA GUIDONIA MONTECELIO ED IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD. CI SPOSTIAMO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE TRA TORRENOVA E LA BARRIERA Roma SUD IN DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 14 AGOSTO 2019 ORE 15:20 ARIANNA CAROCCI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SOLTANTO SULLA VIA ARDEATINA, DOVE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DEL DIVINO AMORE IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. CONCLUDIAMO CON IL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 14 AGOSTO 2019 ORE 12:20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO A TUTTI E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A24 Roma-TERAMO CODE PER TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI ROVIANO DIREZIONE TERAMO SU VIA CASILINA CODE A TRATTI DAL GRA A FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA AURELIA TROVIAMO CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA, SU ENTRAMBE LE DIREZIONI A CAUSA DEL TRAFFICO INTESO TRAVIAMO RALLENTAMENTI ANCHE SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 14 AGOSTO 2019 ORE 11:20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO A TUTTI E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO SEMPRE REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRICIPALI ARTERIE DELLA Regione SULLA AURELIA TROVIAMO CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA, SU ENTRAMBE LE DIREZIONI A CAUSA DEL TRAFFICO INTESO TRAVIAMO RALLENTAMENTI ANCHE SULLA LITORANEA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E ANZIO NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 14 AGOSTO 2019 ORE 10:20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO SCORREVOLE SUL RACCORDO E SULLE PRICIPALI ARTERIE DELLA Regione TRAFFICO RALLENTATO SULLA PONTINA DIREZIONE Roma TRA POMEZIA E TRIGORIA A CAUSA DEL TRAFFICO INTESO TRAVIAMO RALLENTAMENTI ANCHE SULLA LITORANEA TRA CASTEL RomaNO E ANZIO NEI DUE SENSI DI MARCIA CODE A TRATTI ANCHE SULLA COLOMBO SEMPRE NEI DUE SENSI DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 14 AGOSTO 2019 ORE 09:20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A1 Roma-NAPOLI, DOVE TROVIAMO CODE TRA ANANGI E COLLEFERRO IN DIREZIONE DI Roma SPOSTIAMOCI NELLA PROVINCIA DI VITERBO, DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGIA SULLA UMBRO LAZIALE ALL’ALTEZZA DI CASTEL D’ASSO, ATTUALMENTE IL TRAFFICO E SCORREVOLE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA A CAUSA DEL TRAFFICO INTESO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 14 AGOSTO 2019 ORE 08:20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A1 Roma-NAPOLI, DOVE E STATO SPENTO E MESSO IN SICUREZZA IL VEICOLO IN FIAMME CHE CAUSAVA LA CHIUSURA DELLA CIRCOLazioNE TRA ANANGNI E COLLEFFERO IN DIREIZONE DI Roma, ATTUALMENTE PERMANGONO CODE PER IL TRAFFICO INTENSO TRA ANAGNI E COLLEFERRO SPOSTANDOCI NELLA PROVINCIA DI VITERVO A CAUSA DI UN INCIDENTE TROVIAMO CODE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-08-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 14 AGOSTO 2019 ORE 07:20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A1 Roma-NAPOLI, DOVE A CAUSA DI UN PULMAN CHE A PRESO FUOCO E STATO NECESSARIO BLOCCARE LA CIRCOLAIZONE VEICOLARE TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE DI Roma, PER CHI E IN VIAGGIO IN DIREIZONE DELLA CAPITALE SI CONSIGLIA DI USCIRE AD ANAGNI PER PRENDERE LA CASILINA E RIENTRARE ...