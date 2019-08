Ultime Notizie Roma del 14-08-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione Francesco Vitale a Genova la cerimonia commemorativa per ricordare le 43 vittime del crollo del ponte Morandi 14 agosto dello scorso anno oggi la città è tutta Italia ricorda le vittime Tuna giornata di commemorazione alle 10 è iniziata la messa presenti il presidente Mattarella il premier Conte insieme ad alcuni esponenti politici Cambiamo argomento l’aula del Senato ha ...

Ultime Notizie Roma del 14-08-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto dalla da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione il 14 agosto dello scorso anno il crollo del ponte Morandi di Genova che strettamente segnato con le sue 43 vittime la storia della città e dell’intero paese oggi a un anno di distanza dalla tragedia alla città è tutta l’Italia ricorda le vittime con una giornata di commemorazione la pagina ...

Pensioni Ultime Notizie : sindacati preoccupati - “Serve vera riforma” : Pensioni ultime notizie: sindacati preoccupati, “Serve vera riforma” Sulle Pensioni ultime notizie riportano il comunicato congiunto di Cgil, Cisl e Uil che esprimono preoccupazione per la crisi di governo e richiedono a gran voce una vera riforma delle Pensioni. Che pensi alle donne, alle nuove generazioni e anche ai lavoratori disagiati. È questa una delle numerose proposte messe in campo dalle principali sigle sindacali, al fine di ...

Governo Ultime Notizie : Salvini - “Taglio parlamentari - poi elezioni” : Governo ultime notizie: Salvini, “Taglio parlamentari, poi elezioni” È stato un pomeriggio molto caldo quello di ieri, martedì 13 agosto 2019, a Palazzo Madama. Alla fine, dopo ore concitate, si è deciso per il calendario: il premier Giuseppe Conte terrà le comunicazioni al Senato martedì 20 agosto alle ore 15, mentre la mattina dopo, alle ore 11.30, sarà alla Camera dei Deputati. Decisa anche la data sull’ultimo passaggio in Commissione ...

